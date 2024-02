Ortega Smith cree que Vox entrará en el Parlamento de Galicia y que será "decisivo" en el Gobierno de la Xunta

VIGO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox Javier Ortega Smith ha dado por hecho que su partido conseguirá entrar en el Parlamento de Galicia en las próximas elecciones del 18 de febrero y por lo que será "decisivo" en el Gobierno de la Xunta.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en Vigo, donde ha acompañado al candidato de Vox a la Presidencia de la Comunidad, Álvaro Díaz-Mella.

Preguntado sobre si está preocupado por quedarse fuera de la Cámara gallega, Smith ha dicho que no porque cree que no va a ocurrir y porque el partido es "persistente". "Vox no arroja la toalla jamás. Vox hace diez años que estuvo por primera vez en Galicia y dentro de diez años seguirá trabajando por Galicia", ha reivindicado.

"Galicia es parte del proyecto nacional y, por tanto, nuestras expectativas de futuro las decidirán los españoles, pero no las decidirán unas elecciones por sí solas. Esto es un proyecto de reconstrucción de España y de las libertades", ha añadido el diputado.

Para él, la perspectiva de Vox es entrar en el Gobierno de la Xunta y ser "decisivos", con el objetivo de que el PP "deje atrás las políticas de la izquierda" y comience a hacer "las políticas del sentido común".

TRACTORADA

Por otro lado, gran parte de su intervención ante la prensa estuvo centrada en las tractoradas de agricultores que se están llevando a lo largo de toda España. Smith ha subrayado que Vox ha acudido a Vigo a declarar la amnistía "al campo, al mar, a los campesinos, agricultores, ganadores, pescadores y transportistas".

"La amnistía frente a una terrible condena de muerte que se ha dictado en Bruselas por esos burócratas que son incapaces de distinguir aquí en Galicia entre el pulpo y la ternera gallega, pero que van a decirle a nuestros agricultores cómo tienen que ganarse el pan", ha lamentado, indicando que esa "condena de muerte" fue dictada con el "beneplácito" del PSOE y del PP.

En la misma línea ha hablado Díaz-Mella, quien ha reivindicado la importancia de "defender lo nuestro". "Yo como gallego me niego a comer un pimiento de Padrón que venga de Marruecos. Yo como gallego me niego a comer tomates y naranjas que vengan de cualquier sitio", ha criticado.

Preguntado sobre las voces que dicen que Vox está detrás de las tractoradas, Ortega Smith ha desmentido esas afirmaciones. "Vox jamás está detrás de nada. Vox está delante en las manifestaciones, en la pancarta, delante de nuestros transportistas, dando la cara en las instituciones, dando la cara en las calles", ha añadido.

"Es verdad que Vox fue la única voz que se levantó en defensa del campo, como la única voz que se levantó en defensa de las fuerzas y cuerpos del Estado, la única que se levantó en defensa de la libertad lingüística", ha subrayado, indicando que en las tractoradas hay agricultores que votan a otros partidos políticos, pero están unidos por sus reivindicaciones.