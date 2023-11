Os migrantes acollidos en Sanxenxo (Pontevedra) reciben clases de español e practican deporte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Os migrantes chegados de Canarias e acollidos na localidade pontevedresa de Sanxenxo reciben clases de español e practican deporte no Centro Cultural de Dorrón.

Para realizar as clases, que son de martes a xoves, divídenos en dous grupos e chegan ao Centro camiñando desde o Hotel Baixamar, en Areas, onde están aloxados.

Nesta xornada practicaron deporte e, ao mesmo tempo, aprenderon español. Alí, xogaron ao pano e cada un tiña un número que debían de saber e eles mesmos manifestaron que están contentos.

Os venres é cando poden facer uso das instalacións para facer deporte. Aínda que un dos seus favoritos é o fútbol, hai algúns que cambian o balón por unha de tenis.

O persoal do Hotel, consultado por Europa Press, apuntou que "son colaboradores e tentan axudar en todo momento". Os mozos recibiron a visita, no centro de Dorrón, dunha das traballadoras do hotel á que saudaron e mostráronse contentos co seu encontro.

Dos 54 migrantes que chegaron a Sanxenxo, a principios do mes de novembro, algúns xa están coas súas familias en España e outros se irán ao longo desta xornada.

RECOLLIDA DE ROUPA E CALZADO

Por outra banda, o Concello de Sanxenxo e Cáritas iniciaron unha recollida de roupa e calzado para os migrantes. As pezas que necesitan son deportivas e das tallas M, L e XL.

En canto ao calzado, debe de ser cómodo e dos números do 40 ao 47, ademais tamén recollen mochilas e bolsas de viaxe --non maletas-- onde poidan gardar os seus aveños.

O punto de recollida que habilitado, de forma excepcional, é a base do servizo de Emerxencias de Sanxenxo. O Concello de Pontevedra xa se sumou á iniciativa e entregou roupa para os mozos acollidos en Sanxenxo.