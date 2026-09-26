El OUFF estrena el documental que reivindica a Ana Kiro: "Era la Taylor Swift de la emigración gallega"

Cartel del documental 'Kiro' - MIRAMEMIRA, ZUZÚ CINEMA Y AMORAMBRE

OURENSE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ourense Film Festival (OUFF) ha estrenado este sábado el documental 'Kiro', que reivindica la figura de la cantante Ana Kiro como un icono pop gallego.

"Para mí era la Taylor Swift de la emigración gallega, un icono pop y de masas capaz de conectar profundamente con las clases populares y con varias generaciones", afirma la directora, María Yáñez, sobre el que es su primer largometraje.

Así, destaca la necesidad de revalorizar su legado musical y social desde una mirada contemporánea. "Analizar su repertorio permite descubrir que hay canciones que son auténticos hits que Galicia ni siquiera sabía que tenía", relata.

Esta es una de las propuestas más esperadas en este festival, que acoge este sábado el estreno mundial del documental.

ICONO LGTBIQ+

"La generación de mis padres fue la de los fans genuinos, mientras que la mía la miró en su momento con cierta ironía. Reconciliarnos con Ana Kiro fue también una forma de reconciliarnos con nosotros mismos", opina Yáñez. Considera que ahora la nueva generación "abraza su figura sin ningún tipo de prejuicio, descubriendo en ella a una diva pop y un icono muy conectado también con el colectivo LGTBIQ+".

El documental cuenta con la participación y los testimonios directos de su familia (su viudo, su hija y sus nietos), quienes muestran sus recuerdos para ofrecer un retrato humano e inédito de la persona que había detrás de artista.

La cinta (producida por Miramemira, Zuzú Cinema y Amorambre) cuenta con guion de: la propia María Yáñez, Cibrán Tenreiro, María Villamarín y Carlos Prieto.