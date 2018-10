El padre de Diana Quer pide "respeto" y que los medios no tengan información antes que los letrados

Publicado 09/03/2018 14:43:31 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El padre de la joven asesinada Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha asegurado este viernes que no le sorprendería que el análisis forense no encuentre evidencias de agresión sexual a su hija, tal y como recogen algunos medios de comunicación, ya que el cadáver estaba muy deteriorado, aunque ha pedido "respeto" para el proceso que se está llevando a cabo, tras las últimas filtraciones de datos sobre la investigación del suceso.

"Pido respeto para que mi hija tenga, al menos, un proceso riguroso, donde los medios de comunicación no tengan acceso a la información antes que los propios letrados, que es lo que está sucediendo", ha denunciado, en declaraciones a los medios en el Congreso, tras reunirse con Ciudadanos para tratar la prisión permanente revisable.

Con estas palabras se ha referido a las informaciones publicadas este jueves en las que se recogía que las últimas pruebas biológicas no han podido demostrar la violación, como tampoco pueden constatar lo contrario, como consecuencia del deterioro del cadáver. Este informe, del Instituto Nacional de Toxicología es idéntico al obtenido en la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal en Galicia, que se realizó con anterioridad.

'EL CHICLE' SE PREOCUPÓ DE QUE EL CUERPO ESTUVIERA SUMERGIDO

Para el padre de Diana Quer estos datos no son sorprendentes ya que, según ha señalado, el presunto asesino de su hija "se preocupó muy mucho" de que el cuerpo permaneciera durante 500 días "sumergido, lastrado con unos ladrillos". "Pero acreditaremos durante el juicio que no la desnudó y no la metió en el maletero del coche para llevarla a misa", ha apuntado.

"Y sólo añadir mi ruego personal para que mi hija tenga derecho a un proceso riguroso, sereno, justo y donde no exista filtraciones mediáticas, y pido respeto y comprensión", ha insistido.