Rivera garantiza al padre de Diana Quer que no apoyará derogar la prisión permanente mientras no se pronuncie el TC

Publicado 09/03/2018 14:43:41 CET

Juan Carlos Quer ha recogido "con satisfacción" la propuesta naranja de endurecer el tercer grado en casos como el de su hija

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido este viernes con el padre de Diana Quer a no apoyar en el Congreso la derogación de la prisión permanente revisable mientras el Tribunal Constitucional no determine si esta pena se ajusta o no a los principios recogidos en la Carta Magna.

Así lo ha explicado Rivera tras reunirse en el Congreso con Juan Carlos Quer y con Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz Cortés, que, junto a los familiares de otras víctimas de graves asesinatos, han emprendido una campaña de recogida de firmas --que ya suman más de 2,3 millones-- para pedir a los partidos que mantengan vigente la prisión permanente revisable.

"Nosotros no vamos a apoyar la derogación hasta que no haya una resolución del Tribunal Constitucional. Creemos que no podemos estar derogando permanentemente. Igual que no se puede legislar en caliente, tampoco se puede derogar en caliente", ha declarado sobre la proposición de ley del PNV para eliminar este castigo que el PP introdujo en el Código Penal en 2015 y que fue recurrido por la oposición ante el alto tribunal.

Rivera ha señalado que Ciudadanos y la plataforma de familiares de víctimas están de acuerdo en ese punto y también en asegurar el cumplimiento íntegro efectivo de las penas, endureciendo para ello el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios, como ha planteado Cs en una enmienda legislativa.

DEBATE EN EL CONGRESO EL PRÓXIMO JUEVES

El Pleno del Congreso volverá a debatir el próximo jueves la prisión permanente revisable, pues tanto el partido naranja como el PP han presentado textos alternativos a la propuesta de derogación que impulsó el PNV y que apoyaron el PSOE y Unidos Podemos.

Ante ese debate, el líder de la formación de centro ha pedido al PSOE que, por respeto a su propio recurso de inconstitucionalidad, por lo menos se abstenga en la votación, de manera que la iniciativa del PNV no salga adelante y sea sustituida por su texto alternativo. "Con los votos de Cs y el PP son 169. Nos hacen falta unos pocos votos más para frenar esa derogación", ha manifestado, subrayando que los diputados no pueden "erigirse en magistrados del TC".

Además, ha apuntado que si finalmente el Parlamento tumbara la prisión permanente revisable, el recurso de inconstitucionalidad que presentaron el PSOE y otros partidos en 2015 decaería y entonces nunca se sabría si esta pena es constitucional o no.

Rivera, que ha elogiado el "ejemplo de serenidad y justicia, no de venganza", que cree que representan Quer, Cortés y los demás familiares, les ha agradecido su respaldo al planteamiento de Cs para dificultar el acceso al tercer grado y los permisos penitenciarios a personas condenadas por crímenes especialmente graves.

EL TERCER GRADO ES UN COLADERO

"En Ciudadanos queremos que el cumplimiento (de las penas) sea efectivo. El tercer grado y los permisos se han convertido muchas veces en un coladero que permite que algunos delincuentes reincidan. Hemos visto violadores y asesinos que, precisamente durante el tercer grado, vuelven a asesinar y a violar, y eso no puede suceder", ha recalcado.

Por su parte, Juan Carlos Quer ha corroborado, en sus declaraciones a los medios, el discurso del líder naranja, a quien ha agradecido "su apoyo inequívoco" a la prisión permanente revisable "a la espera de la respuesta del Constitucional", así como su propuesta de "endurecer el tercer grados para determinados delincuentes", entre los que se encuentran los reincidentes de agresiones sexuales. "Recogemos con satisfacción esta propuesta", ha asegurado Quer.

Tras conocer la postura de Ciudadanos, el padre de Diana Quer ha hecho un llamamiento al PSOE, con el que se reunió el pasado miércoles, para pedirle que espere a la decisión del Tribunal Constitucional y no derogue en caliente". "Habiendo puesto ellos el recurso, nos parece razonable que esperen a la decisión y no deroguen en caliente una norma que se está evidenciando que la sociedad necesita", ha apuntado, aunque ha hecho extensible esta petición al resto de formaciones de cara al debate del próximo jueves.