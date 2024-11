La patronal europea del eólico contrapone la "aceleración" del sector en el mundo frente al "bloqueo" en Galicia

Catedráticos de Derecho Administrativo consideran "errónea" la interpretación del TSXG sobre la directiva europea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Eólica Europea, el chantadino José Luis Blanco, ha lamentado que el mundo "entró en una espiral de aceleración" de desarrollo de la eólica mientras Galicia "entró en una espiral de bloqueo".

Así lo ha manifestado en el marco del Foro Técnico 'Reflexiones sobre la situación del sector eólico en Galicia', en el que ha participado este viernes junto a otros representantes del sector, del ámbito institucional, empresarial y académico.

En una primera ponencia sobre qué pide Europa a los estados miembros en materia de energías renovables, Blanco, acompañado por el CEO de WinderEurope, Giles Dickson, ha querido subrayar que "no hay alternativa" a las energías renovables que, además, ha destacado, "son buenas".

En su exposición, ha mostrado los desafíos del sector en el marco de un escenario de "guerra comercial", donde, ha ejemplificado, "China ha instalado 300 gigavatios mientras Europa ha instalado 16". "Lo hacen porque quieren tener la economía más competitiva del planeta", ha reconocido.

Por eso, Blanco ha apuntado que el cambio climático, "además de ser una amenaza que impacta en la supervivencia del ser humano como especie", es también "una gran oportunidad económica". "Va a ser muy difícil competir con China en actividades industriales que sean intensivas en consumo energético y eso trae las consecuencias que trae", ha aseverado.

Para él, la solución es "obvia": "más renovables y cuánto antes". "Cuánto más instales, más baja el precio de la energía y más contribuyes a la descarbonización", ha resumido.

En cuanto al papel de la UE, ha señalado que mientras se tenga "esta dependencia energética" nos encontramos en una situación "vulnerable", por lo tanto, los proyectos que cumplen los objetivos "son calificados de interés público superior y prevalecen sobre cualquier otro interés". Algo que, ha matizado, "no quiere decir que se elimine el derecho a réplica".

"DIFÍCIL DE EXPLICAR"

Asimismo, ha defendido que los procedimientos son los mismos en todos los países de la Unión, por lo que considera "difícil de explicar" que en Alemania pasaran "de 1.000 a 10.000" y aquí "se sigue en bloqueo". Sin entrar en cuestiones judiciales, Blanco ha sostenido que el rigor de la administración gallega es "del máximo nivel".

En este sentido, ha mostrado el "caso exitoso" de Alemania, que "estableció los objetivos en concordancia con los objetivos de la Unión Europea" y "facilitó la ordenación del territorio", solicitando a los estados federados "que contribuyan con el 2% del territorio". "Es mucho más difícil no ver una turbina desde tu casa, en Alemania, y eso la sociedad lo ha aceptado porque no hay otra salida; no hay alternativa", ha insistido.

Además, el país germano "aplica también el principio de interés público superior" por lo que, tal y como ha explicado José Luis Blanco, "facilita a las autoridades y a los jueces herramientas para evitar el bloqueo anterior", así como para "continuar con la tramitación". "La ley es la misma, tanto la directiva de renovables como la ley de impacto ambiental en toda Europa. Difícil de entender lo que pasa aquí", ha reiterado.

Del mismo modo, el CEO de WindEurope ha subrayado que la cantidad de electricidad que se consume "se va a doblar" y la eólica, "según la UE, tiene que ser más de la mitad de toda la electricidad que consumamos en 2050".

Tras poner en valor los cambios normativos en Europa, Giles Dickson ha mostrado su convencimiento de que la aplicación de eólicos y de energía solar es "perfectamente compatible con la protección de la biodiversidad".

Además, también ha participado en este foro, de manera online, la jefa adjunta de la Unidad 'Renewables and Energy System Integration Policy' de la Dirección General de Energía de la CE, Paula Rey, que ha señalado que durante el nuevo mandato la Comisión pondrá el foco en que las energías renovables "van a desempeñar un papel clave". En este sentido, ha señalado que la presidenta de la Comisión se ha comprometido a presentar un pacto industrial limpio en los primeros 100 días de mandato.

PERSPECTIVA JUDICIAL

Después de estas ponencias se ha celebrado una mesa debate sobre la perspectiva jurídica de la situación actual del sector eólico en Galicia. En ella, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, Ángel Ruíz de Apodaca Espinosa, ha apuntado que "la solución es judicial" y no "legislativa o administrativa".

En el caso concreto de Galicia, el catedrático de Derecho Administrativo de la USC, Luís Míguez Macho, ha indicado que se trata de una cuestión que parte de "una interpretación del TSXG rara" sobre la evolutiva del impacto ambiental y que, en su opinión, "parte de un error inicial" al no distinguir "entre la participación del público y del público interesado" en este tipo de procedimientos.

"Los informes tendrán que ser valorados por el órgano que tiene que tramitar y resolver el procedimiento. Jurídicamente no tiene sentido exigir que en un trámite de información pública se ponga a disposición del publico, no solo el proyecto, sino también los informes que se puedan recabar. Creo que es un punto de partida equivocado", ha expresado.

Según el catedrático de la USC, esta cuestión abre "un escenario complejo", no solo "por la paralización que supone el planteamiento de la cuestión prejudicial", sino también porque, una vez que llegue la respuesta del TJUE, "a lo mejor las respuestas tampoco son definitivas".

Por otro lado, el letrado de la Xunta Carlos Abuín Flores, tras resumir la "avalancha" de procedimientos a este respecto, ha insistido en que la administración autonómica "seguirá defendiéndose" a través de "los mecanismos que da el estado de derecho".

XUNTA PIDE RESOLVER EL "BLOQUEO"

La encargada de inaugurar este foro ha sido la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien, tras agradecer a los ponentes su participación, ha lamentado la "gran inseguridad jurídica" que "se palpa en Galicia" debido a la "avalancha de suspensiones" que "está bloqueando el desarrollo" del sector.

Asimismo, ha afirmado que la administración autonómica invitó a este foro al magistrado de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG Luís Villares, pero declinó "amablemente" por carta participar.

Además, ha recordado que la Xunta se acaba de personar en la cuestión prejudicial ante el TJUE para defender "la objetividad con la que trabaja la administración autonómica", al igual que hizo antes el Gobierno central, al que ha agradecido que también lo haya hecho.

En esta línea, ha insistido en que Galicia aplica "rigurosamente" la normativa estatal y las directrices comunitarias, por lo que cuestiona por qué la comunidad gallega es "la única que vive esta situación". "En más de 11 años de vigencia de la ley, ningún tribunal español trasladó dudas sobre el procedimiento", ha manifestado.

En este contexto, ha deseado que el TJUE se pronuncie "lo antes posible" sobre la cuestión prejudicial y ha advertido: "En este momento, el foco lo tiene Galicia, pero ojo, una alarma, dependiendo de la opinión del tribunal europeo esto se puede extender al resto de las regiones, pero no solo las españolas, sino también los distintos países de la Unión Europea".

En la actualidad, la conselleira ha expuesto que hay "un centenar de parques autorizados que han sido recurridos", por lo que Galicia "pasó de ser líder a no ser tan líderes". Sin embargo, ha insistido en que "España no cumplirá con el pacto europeo si Galicia no cumple".