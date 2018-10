Pedro Puy cree que "lo normal" sería que los compromisarios gallegos "compartan el mismo criterio" en el Congreso del PP

Publicado 15/07/2018 19:23:16 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha opinado que "lo normal" sería que los compromisarios que representarán a los populares gallegos "compartan el mismo criterio" en el Congreso del PP del que saldrá el nuevo líder del partido, puesto al que optan Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

"Vamos a esperar a ver qué se nos oferta y en función de eso todos decidiremos. Lo normal en Galicia es que todos compartamos el mismo criterio", ha indicado este domingo Pedro Puy en una entrevista en la Cadena Ser.

Así, ha reconocido que "es probable" que los compromisarios gallegos compartan "una serie de elementos comunes que probablemente hagan que la inmensa mayoría" de los miembros del partido voten "en la misma línea".

Además, ha asegurado que "todavía es pronto" para pedirle al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que "vuelva a presentarse" a la reelección, ya que todavía faltan dos años para la cita con las urnas.

"Estamos hablando de a dos años vista. Usted me pregunta si creo que es posible, yo digo que (Feijóo) es un activo hoy y que creo que lo será dentro de dos años para que el PP revalide una mayoría suficiente para gobernar Galicia", ha apuntado Puy.

VALEDORA DO POBO

Cuestionado sobre el caso de la valedora do Pobo, Milagros Otero, cuya continuidad al frente de la institución fue avalada por los diputados del PPdeG, el portavoz en la Cámara de los populares ha afirmado que Otero "no solo está cumpliendo con sus funciones, sino que lo está haciendo satisfactoriamente".

El PPdeG avaló el pasado martes la continuidad de la valedora do Pobo, Milagros Otero, tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el nombramiento de María Puy Fraga --hermana de Pedro Puy-- como jefa de servicio de la jefa de Administración y Personal. Así, y a la "vista" de la documentación aportada por la alto comisionado, la viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, aseguró que "no hubo desvío de poder": "No vamos a tomar decisiones firmes sin sentencias firmes".

En la misma línea se ha expresado este domingo Pedro Puy, que ha recordado que la sentencia no es firme y que la valedora "ya dio cumplimiento" del fallo judicial al destituir a su jefa de personal tras la anulación de su nombramiento.

"Este tipo de sentencias son muy habituales con todas las administraciones públicas, y particularmente emitidas desde esta sala del TSXG, que tiene una línea de actuación bastante crítica en general con todas las formas de selección por libre designación", ha afirmado.

Asimismo, cree que "muchos de los que pidieron el cese de la valedora", en referencia a los grupos de la oposición, ya "lo llevaban pidiendo desde hacía tiempo por otras actuaciones, básicamente porque no compartían algunas de las líneas de actuación del Valedor, que está para hacer su trabajo con independencia y no para criticar únicamente a una administración, sino a todas aquellas que en algún momento determinado se apartan de lo que debe ser la defensa del interés del ciudadano".