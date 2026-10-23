Las pernoctaciones hoteleras suben un 7% en Galicia en septiembre, por encima de la media

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Galicia subieron un 7% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.207.551, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento está por encima del avance del 1,7% en las pernoctaciones en el conjunto de España, en donde se superaron los 40 millones.

En el noveno mes del año, se alojaron en los hoteles gallegos 677.562 viajeros, un 5,7% más que un año antes. Del total, 370.594 eran residentes en España y 306.967, en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 82,71 euros en Galicia, lo que representa una subida del 5,4% interanual. Esta cifra está lejos de la media española de 141,61 euros, en donde hay un aumento del 7,4%.

Galicia contó en septiembre con una ocupación del 62,3%, casi 10 puntos por debajo de la media española, y el sector hotelero empleó a 8.623 personas, lo que supone un descenso del 2,9% en comparativa interanual.

DATOS ESTATALES

A nivel estatal, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron en septiembre un 1,7% interanual y superaron los 40,1 millones.

Las de viajeros residentes en España bajaron un 1,9%, mientras que las de no residentes crecieron un 3,2%.

Durante los nueve primeros meses de 2026 las pernoctaciones se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de residentes en España aumentaron un 0,1% y las de no residentes un 2,2%.

En septiembre se cubrieron el 67% de las plazas ofertadas, un 0,3% más que en el mismo mes de 2025.

El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 0,4% y se situó en el 72,6%. Y el Índice de Precios Hoteleros subió un 6,7% en septiembre respecto al mismo mes de 2025.

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunidad Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%).

La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.