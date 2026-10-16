Una persona resulta afectada por intoxicación de humo tras el incendio de su vivienda en Vigo

VIGO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado afectada por inhalación de humo en la madrugada de este viernes tras declararse un incendio en su domicilio en Vigo.

Según la información del CIAE 112-Galicia, la central de coordinación recibió en torno a las 3,00 horas de la madrugada una llamada en la que se alertaba de un incendio en una vivienda del Camiño de Barros, en Vigo.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, que constataron que había una persona que necesitaba asistencia médica por inhalación de humo. Además, también se informó a los Bomberos de Vigo para atajar el incendio, que afectaba a la cocina de la vivienda.