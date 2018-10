Personal del 061 se manifiesta durante la reunión de negociación entre dirección y sindicatos

Publicado 14/08/2018 13:42:11 CET

Mario Otero asegura que los paros seguirán hasta que la Administración "desbloquee" las conversaciones sobre el traslado a A Estrada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El personal estatutario del 061, respaldado por En Marea, ha secundado este martes una nueva concentración para mostrar su rechazo al traslado al nuevo edificio de A Estrada (Pontevedra). La manifestación se ha emplazado frente a la Fundación Urxencias de Galicia, en la que se celebraba una reunión ordinaria de negociación entre la dirección y representantes del colectivo de trabajadores.

El presidente de la junta de personal del 061, Mario Otero, ha asegurado que hasta que la Administración "desbloquee la negociación sobre el traslado" a A Estrada, que afectaría a 190 trabajadores, seguirán en huelga indefinida. Actualmente, esta se desarrolla los miércoles, domingos y festivos, en paros parciales de 12,00 a 14,00 horas, y de 19,00 a 21,00 horas. Las concentraciones, según apunta, se seguirán realizando en el primer tramo de los paros del miércoles.

Además, ha denunciado que "la huelga está marcada por unos servicios mínimos abusivos", con un 100% del personal sanitario cubierto, situación que "ya está denunciada en el juzgado", porque no permite ejercer "un derecho a la huelga efectivo". Asimismo, Mario Otero ha asegurado que la dirección del 061 "está ejerciendo medidas de presión" sobre el comité de huelga y sobre "los trabajadores que la secundan y la apoyan".

De este modo, ha criticado que la reunión de este martes no ha contado con la junta de personal, que representa a todos los trabajadores del 061 de Santiago, porque se "desconvocó" su participación, tal y como ha explicado Mario Otero.

Por ello, ha insistido en que la Administración está "vulnerando así el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores", incluso de "aquellos que ni siquiera están convocados a la huelga", como es el caso del personal de los helicópteros y ambulancias de Santiago, que "no están en huelga porque no van a ser trasladados", pero "su representación también se ha visto conculcada" al no estar presente la junta de personal en el encuentro.

SEGUIMIENTO Y ESPERANZA

Por lo que respecta al seguimiento del personal del 061 de la huelga, Otero ha asegurado que "se está sumando todo aquel que puede sumarse", pero "realizar un cálculo en agosto, en periodo de vacaciones, es muy difícil". En este sentido, ha indicado que "la mayoría del personal sanitario está en servicios mínimos y, en el no sanitario, mucha gente está de vacaciones".

Aún así, ha insistido en que "es un seguimiento suficiente como para seguir la lucha". Además, ha señalado que el personal "no se muestra optimista ni pesimista", ya que "no hay noticias por parte de la Administración", por lo que "no sabe muy bien qué pensar".

No obstante, ha mostrado su "esperanza" por la existencia de movimientos que les hacen creer que "la Administración no está cerrada a llegar a acuerdos", como el retome de las reuniones del Grupo Norte --subcontrata de teleoperación de la central de coordinación del 061-- con el comité de empresa.

APOYO DE EN MAREA

Asimismo, la demanda de estos trabajadores del 061 ha sido respaldada por la organización política En Marea, que también ha contado con representación este martes en la concentración frente a la Fundación Urxencias de Galicia 061.

En concreto, En Marea apoya esta "reivindicación laboral justa" frente a "una Administración pública que actúa siempre con el autoritarismo propio de quien concibe las instituciones como si fuesen su casa y no un servicio público" de los ciudadanos.

Por su parte, considera que "esta cuestión debe resolverse con diálogo y respetando los derechos de las personas", porque "en sucesos como el de O Marisquiño de Vigo, los responsables de esas administraciones sí alaban el gran trabajo de estos profesionales para salvar situaciones difíciles" que, por otra parte, "fueron provocadas por las propias administraciones mal gestionadas".

Finalmente, En Marea reivindica "que se escuche a la gente del 061, que se dialogue y que se llegue a una salida justa para todos". Además, ha indicado que, desde el punto de vista de la eficiencia operativa, los trabajadores también "tienen mucho que decir", porque "son los que trabajan día a día en sucesos graves y muy bien solventados".