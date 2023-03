El petrolero incendiado frente a Oporto, pendiente del visto bueno para su remolque a puerto

OPORTO, 23 Mar. (LUSA / EUROPA PRESS) -

El comandante del puerto de Leixões ha señalado que está a la espera de la decisión de la entidad portuguesa que certifica barcos para saber si el buque petroleri Greta K, incendiado frente a la costa de Oporto, puede ser remolcado siempre que no exista riesgo de vertidos.

"Ha concluido la primera inspección técnica realizada por la fragata de la corte real de la Armada portuguesa a bordo del buque", ha relatado a los periodistas el capitán Silva Rocha.

Según el capitán, durante la inspección se visitaron los distintos compartimentos del barco, donde este martes se produjo un incendio, y se detectaron temperaturas que requieren "más análisis".

"No hay fuego activo en este momento, pero puede haber un foco latente que esté provocando valores que se están barajando para entender el impacto en cuanto a la decisión que se va a tomar", ha agregado.

El buque Greta K se encuentra a unos 20 kilómetros de la costa, frente al puerto de Leixões, siendo asistido por dos remolcadores de puerto, un bote salvavidas y un buque de la Policía Marítima.

"Tenemos que tomar una decisión rápidamente. Certificar y garantizar que el buque no causará problemas de seguridad en el puerto de Leixões y eso es lo que evalúa el Control del Estado del Puerto", ha añadido.

Si el remolque hasta el puerto de Leixões no se materializa, el buque deberá aguantar en alta mar. "Si la decisión es no remolcar al puerto de Leixões, el barco tendrá que aguantar en el mar hasta que se calme [el empeoramiento del mar prevista] y podamos tomar una decisión", señaló el capitán, cuando se le preguntó sobre el empeoramiento del tiempo.

En cuanto a la existencia de vertidos, Silva Rocha garantizó que hasta el momento no existieron y que no se espera que ocurran. "No ha habido ningún vertido desde el momento de la ocurrencia hasta ahora, no se prevé que suceda", ha asegurado.

Sobre el origen del incendio, el comandante ha apuntado que todavía no sabe "qué pasó". Los 16 tripulantes de la embarcación ya han empezado a prestar declaración en el marco de la averiguación administrativa y técnica para entender qué motivó el incidente. Estas pesquisas, por el momento, están fuera del marco judicial.

Silva Rocha también ha dicho que tanto el capitán del barco como dos oficiales permanecen a bordo de la fragata portuguesa.

Según la Armada portuguesa, la alerta se dio alrededor de las 15:30 horas del martes al Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, de la Armada por un "incendio en el petrolero Greta K, con bandera de Malta, que navegaba a una milla y media de la costa, a unos tres kilómetros, junto a Praia dos Ingleses, en Foz do Douro, con 19 personas a bordo, todas de nacionalidad filipina".