Archivo - Imagen de un motor eléctrico de Stellantis. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia aumentó un 2,4% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, por debajo del avance del 2,7% de la economía española, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes.

Asimismo, el PIB gallego avanza un 0,6% respecto al trimestre anterior, en este caso la misma variación trimestral que el conjunto de España.

Esta evolución refleja un comportamiento favorable de la economía gallega, sustentado tanto por la demanda interna, con una contribución de 1,1 puntos porcentuales, como por la demanda externa (1,3 puntos porcentuales).

El mayor incremento en la demanda interna se registra en el gasto en consumo final de los hogares, con una tasa del 1,4%, seguido de la formación bruta de capital (1,3%). Por su parte, el consumo público modera su crecimiento hasta el 0,5%.

En relación al sector exterior, las exportaciones crecen un 2,2%. Por el contrario, las importaciones retroceden un 0,2%.

En el tercer trimestre del 2026, el PIB valorado a precios corrientes y con datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, registra una variación interanual del 5,6%, con una variación 0,2 puntos mayor a al trimestre precedente.

Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo registran un crecimiento interanual del 1,1%, 0,4 puntos superior al del trimestre anterior. Por su parte, las horas trabajadas aumentan un 1,1% en el tercer trimestre (0,7% en el trimestre anterior).

En lo que respecta a la oferta, aumenta el valor añadido bruto de todos los grandes sectores de actividad. El mayor incremento se registra en las ramas primarias, que aumentan el 4,8%, seguido de los servicios, que registran una tasa del 2,8%. Por su parte, la industria (1,4%) y la construcción (1,2%) muestran un crecimiento más moderado.