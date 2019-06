Podemos defiende 'Galicia En Común' como "herramienta" para construir una alternativa al margen de En Marea

Publicado 16/06/2019 17:02:54 CET

El secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, acusa al líder de En Marea, Luis Villares, de "hacer mucho daño" al espacio rupturista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Galicia, ha defendido que 'Galicia En Común', la denominación que engloba a los diputados en el Congreso elegidos por En Común-Unidas Podemos, debe ser la "herramienta" desde la que se debe construir un nuevo espacio rupturista, de cara a las elecciones autonómicas gallegas de 2020, al margen de En Marea.

En entrevista en Radio Galicia Cadena Ser, recogida por Europa Press, Gómez-Reino ha asegurado que el objetivo es "poner en septiembre una propuesta de país" de cara a las elecciones autonómicas.

"Nosotros pusimos en las elecciones generales la herramienta 'Galicia En Común' --en referencia a En Común, coalición integrada por Podemos, IU y Equo-- que fue refrendada positivamente por la ciudadanía, desde ahí tenemos que volver a construir, en septiembre hay que poner una propuesta encima de la mesa para mostrar nuestra propuesta de país", ha explicado.

Gómez-Reino reivindica que en las elecciones generales, En Común obtuvo 250.000 votos en Galicia y, en el contexto actual en el que percibe la presidencia de la Xunta "más al alcance que nunca", puede ser una herramienta útil para dar "una respuesta clara a lo que la ciudadanía gallega" demanda.

"LUIS VILLARES ESTÁ HACIENDO MUCHO DAÑO AL ESPACIO" RUPTURISTA

Pero el secretario general de Podemos Galicia también se muestra muy crítico con el líder de En Marea, Luis Villares, al que reclama que "reflexione", porque está "haciendo mucho daño" al espacio rupturista.

De fondo, se sitúa la última discrepancia que deja al grupo de En Marea en el Parlamento gallego al borde de la ruptura. Se trata de la designación del senador por designación autonómica. José Manuel Sande, propuesta de los críticos con Villares, recibió ocho votos a favor. La opción de sus afines, Mariló Candedo, solo tuvo un apoyo.

Sin embargo, a quien le corresponderá firmar la proposición de senador, ante la Cámara gallega, es precisamente al portavoz, a Luis Villares.

Ante esta situación, Gómez-Reino habla claramente de "empecinamiento" de Villares por no aceptar una propuesta que contó con el "70-80% del apoyo del grupo parlamentario", y que está provocando que se "opaque" el trabajo de los diputados en el Parlamento gallego.

"Hay una minoría del compañero Luís Villares que tiene que asumir el resultado, a mí me duele y me lacera, lo que no puede ser es que se siga opacando el trabajo del grupo parlamentario y del conjunto del espacio por las dinámicas de Luis Villares y la gente que le rodea", ha remarcado.

Es más, insta a Villares a abandonar la portavocía del grupo parlamentario, porque es "evidente" que si "hay un portavoz con el que la mayoría no se siente identificado, lo mejor sería dar un paso a un lado".

Y con la vista en 2020, cuestionado sobre la posibilidad de que se presente como candidato a la Xunta, Gómez-Reino no lo descarta abiertamente. Aunque señala que es "algo que tienen que decir los inscritos", matiza que "todas las puertas están abiertas para que en el espacio se ubique a cualquiera". Y concluye: "Y a mí en particular en el mejor lugar que corresponda".