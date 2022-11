Podemos y EU se presentarán conjuntamente a las municipales en A Coruña, aunque abiertas al diálogo con Marea Atlántica

A CORUÑA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos y Esquerda Unida han ratificado este lunes su intención de presentarse conjuntamente a las próximas elecciones municipales en A Coruña, aunque con disposición al diálogo con la Marea Atlántica para formar "un frente amplio".

Así lo han expuesto la concejala de Podemos en el consistorio coruñés, Isabel Faraldo, y la coordinadora local de Esquerda Unida, Carmen Armada, con motivo de la presentación ante los medios de comunicación de la decisión de ambas formaciones.

Lo hacen sin, por ahora, tener un candidato o candidata a la Alcaldía para lo que se han fijado de plazo antes de que acabe el año y al centrarse, primero, en llevar a cabo encuentros con la ciudadanía para dar a conocer su programa y escuchar también sus propuestas.

Tanto Faraldo como Armada han explicado que se pusieron en contacto con la Marea Atlántica, pero que no obtuvieron, por el momento, respuesta. Y, aunque la primera ha argumentado que no van a seguir "esperando por nadie", ha incidido en que la candidatura no está "cerrada" y que se mantiene la disposición al diálogo.

En cuanto a la persona que liderará la candidatura, ha señalado que no está tampoco "cerrado" y que está por determinar si puede ser ella o Armada o "incluso más allá de Podemos o Esquerda Unida". "Eso se decidirá", apelando a la búsqueda de una "figura de consenso" sobre la que, ha avanzado, se está trabajando.

Mientras, Carmen Armada ha asegurado que tanto Podemos como Esquerda Unida llevan trabajando en A Coruña "de la mano" desde hace tiempo y que ahora dan "un paso más", pero "abiertos a formar un frente amplio". "A la espera de que nos contesten y sentarnos", ha dicho sobre la Marea Atlántica.

Del candidato o candidato a la Alcaldía, ha coincidido en que están ahora "trabajando en el programa" y con la intención de que de "forma natural" se concrete una persona de "consenso". "Ahora estamos intentando ensanchar", ha señalado sobre el proyecto y apelando a las fuerzas de izquierda.

PROCESO EN PODEMOS

En otro orden de cosas, y sobre la influencia que el proceso en Podemos para elegir a su nuevo secretario xeral pueda tener en las municipales, Faraldo, que forma parte de la candidatura de Borja San Ramón, ha descartado, a preguntas de Europa Press por esta cuestión, que pueda repercutir de forma negativa y ha incidido en que lo "importante ahora es implantar Podemos en Galicia".

Lo ha hecho mostrando su agradecimiento al hasta ahora responsable autonómico, Antón Gómez-Reino, del que ha destacado su "nivel de compromiso" con la formación morada y también con Galicia.