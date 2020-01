La Xunta insiste: el decreto cumple "su función" y la "asignatura pendiente" es potenciar el uso del gallego

Actualizado 09/01/2020 13:49:28 CET

García defiende la buena salud del gallego y apela a crear espacios de uso en todos los ámbitos sociales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría Xeral de Política Lingüística se mantiene firme ante el último toque de atención del Consejo de Europa sobre el gallego en la enseñanza. El departamento autonómico ha defendido que tanto el sistema educativo, como el decreto del plurilingüismo, cumplen "su función" y que el problema de la lengua propia no afecta a una cuestión de conocimiento, sino que la "asignatura pendiente" es incentivar el uso entre la población.

El informe realizado por el comité de expertos sobre el nivel de cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias ha advertido de que la situación del gallego "no ha mejorado significativamente", puesto que los análisis sociolingüísticos y los datos estadísticos advierten tanto de la caída de hablantes como que la transmisión generacional "ya no está garantizada", del mismo modo que cae "significativamente" la proporción de jóvenes que usan el idioma en su vida diaria.

El documento ha alertado, específicamente, de que la presencia del gallego en el sistema educativo es "insuficiente", y "particularmente en el nivel de preescolar", y ha recomendado a la Xunta que se eliminen de inmediato las "limitaciones" existentes para impartir docencia en este idioma.

No obstante, el titular de Política Lingüística, Valentín García, no ha coincidido con el diagnóstico del Comité de Expertos, que "no se ajusta exactamente a la realidad", y ha matizado que los datos estadísticos reflejan, precisamente, que el gallego se encuentra "en el nivel de competencia más elevado" de la historia de Galicia.

"El sistema educativo está haciendo su función" (del mismo modo que el decreto del idioma), ha señalado en declaraciones a los medios, aunque sí ha reconocido que la cuestión del uso sigue siendo la "asignatura pendiente" que es necesario abordar desde las administraciones públicas.

A pesar de ello y de que asume que existen cifras "preocupantes", García ha defendido que el gallego "sigue siendo la única lengua cooficial" que cuenta con mayor uso de todas las del Estado, con la excepción del castellano, y que en Galicia "es mayoritaria" (el 51,8% declara usar sólo gallego o más que el castellano).

DE "TODA LA SOCIEDAD"

El responsable autonómico ha argumentado, en este sentido, que el 90 por ciento de los jóvenes, en el tramo de edad de 15 y 26 años, "saben hablar, entender y usar mucho o bastante el gallego", por lo que la acción de dinamización lingüística debe ir encaminada a crear espacios "en los que ellos vean útil hablarlo".

"La asignatura pendiente es que lo usen y lo hablen entre ellos", ha reiterado, para insistir en que el sistema educativo es el que proporciona "competencia y actitud" y no "el uso", que es responsabilidad "de la sociedad en su conjunto".

La acción del Gobierno gallego estará dirigida, entonces, a apelar a la sociedad y a proporcionar e incentivar la creación de esos "espacios de uso", necesarios tanto en la sanidad y en la justicia, como en el deporte y en el tiempo de ocio.