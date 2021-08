Pontón abre un "periodo de reflexión" para analizar cuál será su papel en el BNG tras la XVII asamblea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, abre un "periodo de reflexión" para analizar cuál será su papel en la formación nacionalista tras la XVII asamblea que la organización celebrará el 7 de noviembre.

"Abro este proceso de reflexión con toda la normalidad para analizar en este momento cuál es la aportación que tengo que hacer", ha anunciado, en rueda de prensa tras la primera reunión de la ejecutiva nacional para abordar el inicio de curso político.

Por su parte, ha considerado que este tiempo será "necesario y útil para determinar" su papel, en un contexto en el que se siente "muy apoyada por todo el mundo dentro del BNG" y en una decisión que no tiene que ver con que haya o no otros candidatos.

"No hay que dar nada por sentado ni en la vida ni en la política", ha reiterado, para argumentar que es una persona "reflexiva" a la que no le gusta "actuar desde la rutina si no desde la reflexión". Así, sin marcarse "ninguna fecha" para ello, sí ha señalado que lo resolverá "antes" del plazo que fija la asamblea para la presentación de candidaturas.