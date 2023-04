Pontón acusa a Rueda de "no enterarse" de lo que ocurre en Galicia y promete una auténtica política de vivienda

FERROL, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de decir que "llevan 14 años de brazos cruzados en materia de política de vivienda" porque "no eran conscientes de que los gallegos y gallegas tenían problemas" en el acceso a este derecho.

Así se ha pronunciado la dirigente del Bloque después de que el jueves el titular de la Xunta defendiese el "trabajo hecho" por el Gobierno gallego para la creación de parque público de vivienda y asegurase que los "ritmos" de construcción "dependen de cada momento".

Además, apuntó que "frente a un problema detectado" por las dificultades para el acceso a la vivienda, "todas" las administraciones han decidido "actuar" ahora.

Pontón ha calificado de "esperpento" que Rueda afirmase que "llevan 14 años de brazos cruzados". "No sé si tener 16.000 personas demandantes de vivienda protegida hizo que Partido Popular no supiera que había miles de gallegos querían acceder a una vivienda y que no podían", ha sostenido.

La líder nacionalista se ha pronunciado de este modo en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), durante una visita a una empresa de la localidad y a un centro de día, en la que ha estado acompañada de varios de los integrantes de la lista electoral del BNG a las próximas elecciones.

"El hecho de que en los últimos años subieran un 30% los alquileres pues quizás también fue un dato que pasó desapercibido por la Xunta", ha considerado Pontón, que ha recordado que Galicia también tiene "a una juventud con unos de los índices de emancipación más bajos de todo el Estado".

"HOJA EN BLANCO"

"Lo que tenemos es a un Partido Popular que no se entera de cuál es la realidad de los gallegos y a un presidente que vive en los mundos de Yupi", ha manifestado para recordar que el PP lleva 14 años en la Xunta. "Y su hoja de servicios en materia de vivienda es una hoja en blanco", ha afirmado.

La portavoz nacional ha asegurado que entre el 2014 y el 2018, el Gobierno del PP solo construyó una vivienda protegida destinada a alquiler y que, con cargo al Plan de vivienda 2015-2021, solo se construyeron 39 inmuebles con algún tipo de protección.

"Estamos ante un fracaso absoluto en materia de política de vivienda, porque tenemos a un gobierno del Partido Popular que está en la inopia y que no es capaz de poner en marcha las políticas que necesita nuestro país", ha dicho.