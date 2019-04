Pontón exige a Feijóo que aclare si "comparte" las declaraciones "de vergüenza" de Álvarez de Toledo

Actualizado 17/04/2019 13:35:30 CET

Advierte que el Bloque es el partido que le "está disputando" los escaños a la "derecha carca, machista" y pide hacer del 28A un "8M"

LUGO /SANTIAGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si "comparte" las declaraciones de la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo sobre la reforma del Código Penal que propone el PSOE para incluir el "no" en lo que tiene que ver con los delitos sexuales.

Una intervención de la aspirante popular que la dirigente nacionalista ha calificado de "auténtica vergüenza para todas las mujeres". "Unas declaraciones machistas, que están absolutamente fuera de lugar en pleno siglo XXI", ha enfatizado Pontón, en declaraciones a los medios, durante una visita a Celeiro (Lugo).

"El consentimiento afirmativo. Dice (su programa) "garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no? Una duda ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?", preguntó la candidata popular durante un debate en TVE.

Por eso, se ha preguntado si Feijóo "comparte esas declaraciones que hizo su candidata", en las que --añadió-- "lo único que le faltó decir es que la culpa de que violen a las mujeres es porque llevaban la falda muy corta".

"¡Parece mentira que a estas alturas tengamos que seguir soportando todo este tipo de situaciones, que es la gota que colma el vaso!", ha lamentado la portavoz nacional del Bloque, quien se ha preguntado si se refería a esto Feijóo cuando hizo se refirió al "supremacismo ideológico de una izquierda" que cree hablar "en representación de las mujeres".

Pontón ha apelado a que acabamos de vivir "un 8M masivo" en el que las mujeres reclamaron "igualdad" y en las que mostraron que "están hartas", por lo que ha incidido en que "no es tolerable que veamos a una candidata del PP justificando casi la violencia contra las mujeres y culpabilizando a las mujeres de su resistencia".

"FEIJÓO NO PUEDE CALLARSE"

"Feijóo no puede callarse. Tiene que decir si comparte o no estas declaraciones", ha exigido la dirigente nacionalista, quien ha asegurado que el próximo 28 de abril las mujeres tienen "oportunidad de hacer un nuevo 8M y apostar por fuerzas políticas como el BNG, que defienden el feminismo".

Es más, ha advertido de que el Bloque es la fuerza que "le está disputando escaños a esa derecha antigallega, machista y carca y que quiere retrotraernos a las cavernas".

En su intervención, ha reflexionado sobre que el PP "representa la peor cara de la derecha más rancia y machista y lo hace atacando la dignidad de las mujeres". "Porque ayer (por este martes), el PP atacó a todas las mujeres que estábamos en la calle (el 8M), a todas las mujeres que denunciaron la violencia machista, a todas las mujeres que hemos dicho que no es posible que se nos discrimine por ser mujeres", ha enfatizado.

Asimismo, Ana Pontón ha señalado que es "muy grave la situación que se vivió ayer (por este martes) y ha avisado de que "el peligro no está en la extrema derecha, sino que el PP del señor Feijóo encarna lo peor de esa derecha carca, machista y racista".