Pontón (BNG) a Feijóo, ante una nueva fase: "acertar es vital para no echar por la borda el esfuerzo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "no se ponga de perfil" y que "acierte en las medidas", para "no tirar por la borda todo el esfuerzo de estas durísimas semanas" que ha hecho la población. "Hay mucho en juego y no por mucho correr, se llega antes", ha advertido.

Así, ha reclamado "medidas" para afrontar "con máximas garantías la fase de desconfinamiento", a unas horas de que, si así se autoriza, Galicia pueda emprender una nueva fase de desconfinamiento. "No puede ponerse de perfil ni echar balones fuera", ha aseverado.

El BNG propone el reparto "masivo" y "gratuito" de mascarillas, porque "está demostrado que es un elemento que protege del contagio"; y un plan de "rastreo del virus" con personal sanitario específico y con "formación suficiente", puesto que el de atención primaria no debe "sobrecargarse" más con esta tarea.

Asimismo, reclama una inversión de 200 millones de euros para atención primaria, puesto que será la "punta de lanza para luchar contra el virus" en la desescalada.

"Feijóo tiene que hacer la parte que le corresponde", ha insistido Ana Pontón en unas declaraciones a unas horas de conocer si Galicia pasa de fase. "Es vital acertar para no estropear el esfuerzo de la ciudadanía durante estas durísimas semanas. No podemos arriesgarnos a perder el esfuerzo porque el Gobierno de Feijóo no tome medidas", ha sentenciado.