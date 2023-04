Pontón (BNG) propone acordar con Suiza la homologación automática de los títulos de FP

La líder del Bloque cerró este domingo en Zürich sus encuentros con la colectividad gallega en Suiza, tras visitar Basilea y Ginebra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cerrado este domingo en Zürich sus encuentros en Suiza con la colectividad gallega en la emigración, en los que ha trasladado las propuestas del Bloque para "una nueva generación de emigrantes" llegados en los últimos años. Entre ellas, ha propuesto acordar con Suiza la homologación automática de los títulos de Formación Profesional, ya que, según ha destacado el BNG, existen "dificultades para homologar los títulos de FP", con un proceso que "puede tardar meses o mismo años, provocando que sean penalizados en el mercado laboral suizo".

"Con la crisis llegó una nueva generación de gallegos y gallegas con mucha formación y preparación que está teniendo dificultades para que esa formación sea homologada y le permita tener un salario acorde con su calificación", ha señalado Pontón.

Esta problemática que indican los nacionalistas, no afecta a los títulos universitarios que, tras el Plan Bolonia, "tienen un procedimiento muy regulado", pero "sí a la formación profesional".

"La consecuencia es grave, porque las empresas aprovechan para pagarles menos salario con la excusa de que no han homologado su título pese a que realizan con toda eficacia el trabajo", ha explicado.

Por eso, ha avanzado que el BNG va a llevar el asunto al Parlamento, para proponer a la Xunta que negocie con el Gobierno suizo un convenio de colaboración que permita la homologación directa y automática de los títulos de FP".

OTRAS PROPUESTAS

Asimismo, Pontón también ha recogido otras demandas que le ha trasladado la emigración, en concreto, la de hijos e hijas nacidos ya en Suiza y que quieren mantener su lengua, pero "apenas reciben formación en el propio idioma y carecen por completo de contenidos audiovisuales para los más pequeños".

En este caso, la propuesta del BNG es doble: crear el Instituto Rosalía de Castro, similar al Cervantes, y la emisión en Suiza de la programación infantil y juvenil de la TVG.

"La más inmediata es que la TVG emita a través de su canal internacional programación infantil y juvenil en gallego, no se entiende que no lo haga, dejando fuera a los niños y niñas gallegas que están en Suiza y en otros países de Europa", ha indicado Pontón.

Sobre el Instituto Rosalía, el objetivo es "difundir y promover" la lengua y la cultura en el exterior. Además, permitiría tener acceso a la cultura en gallego, tanto en materia de literatura, de cine, música, teatro o cómic.

"El BNG tiene un proyecto para darle oportunidades de futuro a gente de nuestro País, para que no haya tantas familias separadas y para que cada vez que un gallego o una gallega saca un billete de tren o de avión para irse sea por voluntad propia y no por necesidad, no porque Galicia no le de las oportunidades que merece", ha destacado.