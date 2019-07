Pontón defiende "separar" la situación del BNG en Vigo de las negociaciones de la Diputación

Publicado 30/06/2019 15:14:56 CET

Señala que lo que ocurre en la ciudad olívica "no es presentable en términos democráticos" y critica la actitud "soberbia" de Caballero

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido este domingo "separar" la situación de su partido en el Ayuntamiento de Vigo de las negociaciones que el Bloque está llevando a cabo con el Partido Socialista en el ámbito de la Diputación de Pontevedra.

Así lo ha indicado Pontón en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, tras las declaraciones del concejal nacionalista vigués, Xabier P. Igrexas, que esta semana advirtió que un impedimento del PSOE para crear un grupo municipal propio del BNG haría "muy difícil" que se alcance un acuerdo entre ambas formaciones en la Diputación de Pontevedra.

En este sentido, Pontón ha asegurado que lo que está pasando en Vigo "no es presentable en términos democráticos". "Por mucho que haya un grupo socialista que tenga un apoyo muy importante de la ciudadanía, eso no puede significar aplastar al resto de concejales", ha lamentado, por lo que ha pedido al alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, "que no utilice la mayoría como un rodillo" y que no se den "prácticas antidemocráticas".

Sin embargo, a pesar de criticar la actitud "muy soberbia" de Caballero, ha abogado por "separar" los ámbitos de decisión. "Una cosa es lo que pasa en el ayuntamiento y otra es el debate y el mandato de las decisiones nacionales del BNG", ha subrayado Pontón, tras explicar que su organización política tratará de negociar para "evaluar la participación" en las administraciones provinciales por mandato de su Consello Nacional, después de haber sido preguntada sobre si la situación en Vigo imposibilitaría el apoyo del Bloque a Carmela Silva.

CATOIRA

Entre otras cosas, Pontón se ha referido a la situación del Bloque en Catoira (Pontevedra), donde ha abierto un expediente y ha suspendido cautelarmente de la militancia a los tres concejales nacionalistas por "desatender" el mandato de la dirección y gobernar gracias al apoyo del PP.

Ha insistido en que "hay un expediente abierto" que "tiene que tramitarse". "Vamos a cumplir lo que se establece en nuestros estatutos y dando la máxima garantía a todo el mundo. Con una posición muy clara. Nosotros no coincidimos con el modelo municipal del PP", ha sentenciado la líder nacionalista en la misma entrevista, recogida por Europa Press.

En cuanto a la repetición de las elecciones en una mesa electoral de Burela (Lugo), ha señalado que el BNG va a hacer campaña "con todo el entusiasmo" y que los resultados "serán favorables" para el dicho ayuntamiento.

RESISTENCIA GALEGA

Preguntada sobre las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que lamentó la "tibieza" del BNG en la condena de Resistencia Galega, Ana Pontón ha criticado esta "acusación desproporcionada" ya que "el BNG entiende que el único arma que se puede usar en política es la palabra y la defensa por fines democráticos".

"No creo que el PP esté en condiciones de darnos lecciones de nada. Solo faltaba que el partido condenado por corrupción ahora de carnets de demócratas", ha indicado la portavoz del BNG, que ha acusado al PP de "distraer" para que no "se ponga el foco" en los problemas "reales" de Galicia, como la situación de Alcoa, donde Feijóo "tiene responsabilidades" ya que la Xunta "está desaparecida en la solución". También se ha referido al "colapso" del sistema sanitario.

Por todo ello, Pontón ha destacado que las elecciones del 26 de mayo manifiestan un "gran batacazo" para el PP, lo que "abre espectativa" para que en 2020 pueda producirse un cambio político en Galicia. "El problema de este país es que tenemos un gobierno que no es capaz de poner soluciones a los problemas, es más, es parte del problema", ha lamentado.

GALICIA DESPOBLADA

Para Ana Pontón, "no hay una Galicia despoblada", sino que a Galicia "la han despoblado", a su juicio, "las políticas que lleva aplicando el PP estos últimos 30 años". En este ámbito, ha lamentado la "desertización" de parte del territorio y el modelo forestal de la Xunta, "que pone por delante los intereses de Ence".

"Cada vez que escucho que hay que apoyar políticas de natalidad, eso es del siglo pasado, un discurso antiguo, fuera de la realidad. Esto no va de darle 100 euros a los padres. Casi es un insulto pensar que la gente pueda tener hijos por darle 100 euros al mes. Esto va de que haya perspectiva económica, buenas condiciones laborales", ha destacado.