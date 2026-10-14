Pontón presenta a Xosé Penas como el alcalde que necesita Brión para liderar un futuro mejor para el municipio - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha participado este miércoles en el acto de presentación de Xosé Penas como candidato del Bloque a la Alcaldía de Brión en las elecciones municipales de 2027, en el que ha mostrado su convencimiento de que será el regidor capaz de darle al ayuntamiento un futuro "mejor".

"Brión necesita abrir un tiempo nuevo y apostar con valentía y con decisión para darle a este ayuntamiento un futuro mejor y, por eso, le ofrecemos a la ciudadanía el mejor candidato y el mejor proyecto para avanzar", ha explicado para destacar, a continuación, que Brión merece más, más calidad de vida, más servicios públicos y más dinamismo social y económico, y que, para conseguirlo, "la única alternativa es el BNG".

Ante esta "ceremonia de la confusión entre PP y PSOE, que no se sabe si es confusión o fusión", Pontón ha defendido el proyecto claro de un BNG que, según ha indicado, "piensa en el bien común" y no en intereses personales.

"Frente a esa alianza de intereses oscuros, el BNG y Xosé significan solvencia, seriedad y una hoja de ruta clara a favor de los vecinos y de las vecinas con una prioridad muy definida, darle un proyecto de futuro a Brión", ha destacado.

Pontón ha destacado el rigor, capacidad de trabajo y compromiso de un candidato que tiene experiencia política y de gestión e ideas claras para que el municipio avance. "Tenemos un candidato que está preparado para gobernar y de aquí al 23 de mayo tenemos que tirar de la mano de todos esos vecinos y vecinas que están cansados de ver como este ayuntamiento queda atrás", ha apelado en el acto celebrado junto a la iglesia de San Xiao de Bastavales.

La líder del Bloque ha asegurado que su formación está preparada para darle mejores servicios públicos a los vecinos, defendiendo la sanidad y la educación públicas, poner en marcha "una gran transformación de Brión", con espacios urbanos de calidad y desarrollar una gestión "transparente y dialogante".

"Para conseguirlo, tenemos el mejor candidato, el mejor proyecto pero, además, un modelo municipal que funciona porque allí donde hay alcaldías del BNG, las ciudades y los pueblos avanzan y mejoran con más servicios, más dinamismo económico y social, demostrando que sabemos gestionar con eficacia cada euro", ha remarcado.

Por su parte, Penas ha profundizado en el proyecto de un equipo "preparado" para gobernar un municipio en el que, a día de hoy, se sigue sin saber si su política "la hace el PSOE, la hace Diego Calvo, la hace algún señor del PP o la hace algún empresario del ayuntamiento".

El candidato nacionalista ha reivindicado el trabajo del BNG en favor de los vecinos mientras ambas fuerzas estatales se dedicaban a lo largo de los últimos años a jugar "a los trileros" y ha defendido el proyecto para lograr que Brión avance.

"Vamos a seguir haciendo el trabajo que se hizo hasta ahora y eso nos va a dar la posibilidad de gobernar, de ser el próximo alcalde junto a mi equipo, desde la convicción de que no queremos ser ningún ayuntamiento dormitorio, ningún ayuntamiento dormido, que es lo que somos ahora", ha incidido.