La líder nacionalista cree que el pacto por la industria ofrecido por Rueda supone "en la práctica" una "bendición" al modelo de "espolio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "tremendamente preocupante" el contenido del dicurso de investidura del candidato del PP a la Xunta, Alfonso Rueda, porque "demuestra que no tiene ninguna idea nueva" más allá de "las mismas promesas enltadas" a las que añade "cambios de cromos" en la organización del Gobierno gallego con los que "esconder" su "falta de proyecto de país".

La líder nacionalista, en su comparecencia ante los medios tras la conclusión de la intervención con el que se ha abierto este martes la sesión de investidura del actual presidente en funciones, ha incidido en que el discurso de Rueda "podría haber sido el hace dos años, el de hace cuatro o el de hace ocho años".

En lo que ha calificado como "el discurso del día de la marmota", Pontón aprecia que Rueda cae en las "mismas promesas enltadas" sin "ofrecer un nuevo horizonte a los gallegos" en un momento "en el que cambian con rapidez las cosas en el mundo".

A su juicio, la intervención de Rueda ha carecido de "ideas nuevas" más allá de una "relación de propuestas, muchas repetidas", lo que la ha llevado a preguntarse "dónde están los grandes proyectos estratégicos en un momento en el que todo cambia de forma acelerada".

Para Pontón, Rueda ha dibujado en su discurso "la imagen idílica" de Galicia "que construye la TVG para mayor gloria del PP" en la que "no existen las listas de espera en atención primaria", "no hay niños sin pediatra", "no hay gente que sigue reclamando poder vivir de su trabajo en el campo o la pesca" y "no hay jóvenes que se ven obligados a coger la maleta" por falta de "oportunidades" para sus proyectos de vida.

Ante una intervención que contrasta, según la líder frentista, con la "realidad" de Galicia, Pontón ha reconocido que "comparte" con Rueda la sentencia del final de su discurso, cuando apeló a las posibilidades "imparables" de Galicia si se confía en su potencial.

"El problema es que el PP lleva 15 años siendo un límite para Galicia", ha sentenciado Pontón, que ha avanzado que el próximo jueves tratará de esbozar en su intervención que el BNG representa "la alternativa para mejorar la vida de las personas".

PACTO POR LA INDUSTRIA

Preguntada por el pacto por la industria ofrecido al resto de fuerzas políticas por Rueda, Pontón ha rechazado una oferta que considera "en la práctica" una "bendición" a las políticas del PP.

"No hay oferta de pacto. Lo que se ofrece es que apoyemos una política de espolio eólico en el país", ha sentenciado tras afirmar que "todo" lo propuesto "ya se aprobó en la ley de acompañamiento" a los presupuestos.

Pontón ha incidido en que el BNG "tiene la mano tendida" siempre que Rueda "quiera cambiar" un modelo que, a su juicio, supone "pasar por encima" de la gente del mar y de la pesca con la instalación de proyectos de eólica marina en "caladeros" y de la conservación del medio natural. "Lo que se propuso no es un pacto, es una rendición", ha apostillado.

CAMBIOS EN LA XUNTA

Sobre los ajustes en la estructura del Gobierno gallego, Pontón ha considerado que se trata de cambios orientados a "esconder" que "no va a cambiar nada" en las políticas y medidas que se pondrán en marcha.

A su juicio, se trata de "intentar suplir la falta de proyecto de país con cambios cosméticos y cambios de cromos", lo que "demuestra la incapacidad de enfrentar un momento tan importante en el que Galicia merecería un gobierno a la altura".