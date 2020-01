Porto de Vigo e CDTI colaboran na instalación dun macroescáner para detectar uranio enriquecido

Publicado 31/01/2020 12:54:52 CET

VIGO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

O Consello de Administración do Porto de Vigo deu luz verde este venres a un acordo de colaboración entre o organismo portuario e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), dependente do Ministerio de Ciencia e Innovación, para instalar na terminal viguesa un macroescáner de colectores capaz de 'traspasar' superficies como o chumbo, e que pode detectar uranio enriquecido.

Así o trasladou en rolda de prensa o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, quen precisou que devandito acordo está en fase moi preliminar, polo que aínda non se detallou o custo do sistema. No entanto, precisou que o investimento se encadraría no concepto de 'compra innovadora', polo que pode optar a subvencións.

López Veiga explicou que este macroescáner estará dotado con "raios cósmicos", que utilizan unhas subpartículas, os muóns, con "gran capacidade de penetración". Deste xeito, ademais de poder detectar altos pesos atómicos, poden traspasar elementos como o chumbo, do que se adoita revestir o uranio enriquecido para evitar que se detecte.

Que o Porto poida contar cun escáner de última xeración como este é "decisivo", segundo apuntou López Veiga, porque as navieiras elixen terminais que destaquen pola súa seguridade tanto no control de mercadorías como no de polisóns.

Así mesmo, o presidente do Porto incidiu en que "non hai precedentes" en ningún porto do mundo de instalación deste tipo de sistema de control, aínda que é certo que "se están facendo probas".