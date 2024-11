El PP confirma que Illa no acudirá a la comisión de investigación sobre contratos

BNG acusa a los populares de "absoluta apisonadora" y PSOE cree que buscan "diluir" la investigación "entre guirnaldas, turrones y uvas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de portavoces del Parlamento de Galicia ha abordado la habilitación de los cinco lunes de diciembre para los trabajos de la comisión de investigación sobre contratos, a la que el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya ha confirmado que "no tiene intención de acudir", según el PP.

Por su parte, la oposición ha cargado contra la medida "unilateral" de los populares de habilitar los lunes, que, para el BNG, es una muestra de que actúa como una "absoluta apisonadora de los derechos de los diputados", y para el PSOE busca "diluir" las comparecencias "entre guirnaldas, turrones y uvas".

El portavoz del grupo mayoritario, Alberto Pazos, sin embargo, ha tildado de "artificial" esta "polémica" por la habilitación de lunes, y ha argumentado que esto ya se ha hecho en anteriores ocasiones.

Con ello, según ha justificado Pazos, intentan "facilitar la comparecencia de personas que puedan tener dificultades para las fechas inicialmente previstas", y ha hecho mención expresa a la de Illa, "si fuera que tiene interés por comparecer". "Aunque ayer a la noche se nos manifestó que no tiene intención de acudir en base a pronunciamientos jurídicos previos", ha revelado.

"Aunque es cierto que existen informes que indican que no existe obligación de comparecer, tampoco impide su comparecencia voluntaria", ha añadido el popular.

En este sentido, ha destacado que a su grupo le "gustaría" que sí participase en la comisión el exministro, "porque siempre habló muy bien de la gestión que hizo durante la pandemia el Gobierno gallego", y también para "garantizar que en la fiscalización de los fondos todo se hizo acorde a estrictos criterios del Gobierno". "No va a ser posible. Lo lamentamos mucho", ha resuelto Alberto Pazos.

Acerca de la habilitación de lunes, ha apuntado que espera que la comisión se desarrolle con "normalidad" y ha rechazado el "esperpento" que cree que quiere la oposición. "Esos lunes, luego, serán o no necesarios", ha indicado.

POR QUÉ NO ESTÁ EL "ESPECIALISTA MAYOR"

A preguntas de los periodistas sobre la ausencia del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien este martes el exconselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuiña ha calificado de "especialista mayor", el portavoz de los populares ha criticado que BNG y PSdeG "quieren hacer un paseíllo" al actual líder del PP en Madrid, ya que, a su juicio, "pretenden utilizar la Cámara con carácter sustitutorio" del Congreso.

"Todavía no entendemos cuál es el interés, ninguna cuestión que no haya sido abordada de manera recurrente; me gustaría que alguien nos dijera cuáles son las cuestiones de interés", ha resaltado.

"Hay dos partidos que pretenden convertir esta comisión en una trituradora de la verdad, pero afortunadamente la verdad casi siempre se abre paso", ha concluido.

Sobre porqué Illa sí, si tuviera voluntad de acudir, pero Feijóo no, ha resuelto que "la única diferencia es que Feijóo lleva compareciendo 13 años en el Parlamento e Illa sería la primera vez".

"LLAMAR A PAPÁ NOEL"

En rueda de prensa previa, la diputada del PSdeG Lara Méndez ha remitido a palabras del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, cuando avisó de que su partido "llegaría hasta el final y utilizaría todos los instrumentos a disposición para alcanzar la verdad", ya que "los gallegos se merecen" una explicación.

Por su parte, la nacionalista Olalla Rodil ha anunciado que en el próximo pleno su grupo va a impulsar el debate sobre este asunto, "e instar al Parlamento a que haga rectificar al PP en su actitud". "Lo único que está haciendo es impedir el ejercicio de nuestros derechos y que la comisión pueda desarrollar el objeto para el que fue creada", ha censurado, también crítica con la ausencia de Feijóo.

En "ese ejercicio de apisonadora de los derechos" ha circunscrito que "unilateralmente habilitan cinco lunes de aquí al 30 de diciembre" cuando esto "aún no había ido ni a la mesa del Parlamento" y el PP "ya había dado --a los grupos-- una propuesta de comparecientes para el próximo lunes", con tres comparecientes.

Con tono "jocoso", la socialista Lara Méndez ha dicho también que la propuesta podría ser "que habilitaran sábados, domingos y festivos, incluso el 25 --de diciembre-- y llamar a declarar a Papá Noel, que a lo mejor cuenta algo más ante la ausencia de quien tenía que estar compareciendo", por Núñez Feijóo.