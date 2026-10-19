El PP confirma que Tellado repetirá como cabeza de lista al Congreso por A Coruña en las generales

El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha confirmado este lunes que el secretario general del partido, Miguel Tellado, repetirá como cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Para alegría de BNG, Bildu, ERC y resto de partidos que aman profundamente a España, el general secretario será el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña. A por ellos, Miguel Tellado", ha escrito el PP en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

Tellado, persona de la máxima confianza de Feijóo y que ya fue secretario general del PP gallego, se ha convertido en el director de campaña del partido para los comicios de noviembre. En Lugo y Ourense se espera de nuevo un papel protagonista para Francisco Conde y Ana Vázquez.

De forma obligatoria, Feijóo deberá optar por el cambio en Pontevedra después de que la exministra Ana Pastor, que lideró la lista en las últimas generales, dejara la política activa en mayo de 2024. Fuentes del PP consultadas por Europa Press apuntan a Pedro Puy como el mejor posicionado para ser cabeza de cartel por esta provincia.

FEIJÓO ESTÁ DOSIFICANDO LOS ANUNCIOS DE SUS CANDIDATOS

El presidente del PP está dosificando los anuncios de sus candidatos al Congreso y al Senado para las generales de noviembre, lo que ha aumentado los nervios entre los parlamentarios del Grupo Popular.

Por lo pronto, ya ha desvelado algunos de ellos, como el del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol como cabeza de lista por Barcelona al Congreso; el de Jon Echeverría por Guipúzcoa; el de Iñaki Oyarzabal por Álava; o el de Ángela Pumariega por Asturias.

Aparte de Albiol, el PP confirmó este domingo que Roger Melero será número uno por Lleida, Diana Moya por Girona y Mónica Landete por Tarragona. Por lo tanto, el partido renueva los cuatro cabeza de cartel del PP en las cuatro provincias catalanas.