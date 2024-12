PP y PSOE presentan una moción de censura en O Irixo (Ourense), la segunda en lo que va de mandato

Proponen a la socialista Rosa María Dalama como alcaldesa entre críticas a la "actitud dictatorial" de la actual regidora (Xuntos polo Irixo)

OURENSE, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE del municipio ourensano de O Irixo han presentado una moción de censura contra la actual alcaldesa, Susana Iglesias (Xuntos polo Irixo), que ya había accedido a la Alcaldía en agosto de 2023 a través de una moción junto a los socialistas con la que arrebataron el bastón de mando al popular Manuel Cerdeira.

El debate y la votación de esta moción se celebrarán en un pleno extraordinario previsto para el próximo 13 de enero a las 12.00 horas en el que, si nada se tuerce, la socialista Rosa María Dalama asumirá la Alcaldía con el apoyo del PP.

Así, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del PP local, Manuel Cerdeira, ha asegurado que presentan esta moción ante "la actitud totalmente dictatorial" de la regidora que, en una situación de minoría --actualmente tiene dos actas de nueve--, "en ningún momento intentó negociar ni con el PP ni con los miembros de su equipo de gobierno con el PSOE".

En este contexto, el popular ha defendido que PP y PSOE se unan para lograr "el bienestar de los vecinos". Así, ha confirmado que la próxima alcaldesa será Rosa María Dalama (PSOE), ya que, según ha sostenido, ni el PP ni el PSOE tienen "ningún tipo de interés personal". "Queremos remar todos hacia el mismo lado y anteponemos lo intereses de los vecinos a los nuestros", ha manifestado.

Además, Manuel Cerdeira ha asegurado que los populares de O Irixo cuentan con el respaldo del PPdeG. "Nuestro partido también vio que más allá de los intereses políticos están los de los vecinos", ha insistido.

LA ALCALDESA CARGA CONTRA UN EXEDIL DEL PSOE

Mientras, en declaraciones a Europa Press, la actual alcaldesa ha acusado al exedil del PSOE Iago Fariñas de ser el artífice de esta moción. "Cuando dimitió ya casi teníamos claro que él no dimitía porque sí; él ya tenía en mente hacer esto", ha reprochado Susana Iglesias antes de denunciar que Fariñas es "el que maneja por detrás" el grupo municipal.

En esta línea, ha lamentado el "acoso y derribo continuo" que asegura estar sufriendo desde que llegó a la Alcaldía. "Ya es maldad. No veían la manera de echarme fuera y creo que son bastante duros", ha apuntado.

Tras reconocer que es un momento "triste" para ella, "no por el trono, sino por los vecinos", Iglesias ha destacado que el objetivo de Xuntos polo Irixo no era "votar contra el PP", sino "contra el alcalde" porque, en su opinión, "estaba haciendo una gestión nefasta" y el PSOE, ha apuntado, "iba en la misma dirección".

Ahora, Susana Iglesias ha afirmado que seguirá en la corporación para "dar un poco de guerra". "Me gusta la justicia, la transparencia y los valores que no está teniendo esta gente. Hay que seguir, a mí estas cosas me dan alas", ha aseverado.

PSOE PROVINCIAL DESAUTORIZA LA MOCIÓN

Por su parte, la comisión ejecutiva del PSOE de Ourense ha emitido un comunicado en el que subraya que esta moción de censura es "totalmente ajena" a la formación, así como a la agrupación local socialista de O Irixo.

En una nota de prensa, los socialistas ourensanos han manifestado que, "tras realizar las consultas pertinentes con los órganos superiores del partido en Galicia", han acordado que esta moción quede "absolutamente desautorizada" por "los órganos superiores del PSdeG-PSOE".

Asimismo, además de no avalar este acto, han advertido a las concejalas del grupo socialista de O Irixo que, de no atender a esta desautorización, "de inmediato se emprenderán las acciones disciplinarias y reglamentarias pertinentes contra quien incumpla esta indicación".

Por último, el partido reitera su "compromiso con respecto a las normas internas del partido y con la defensa de los valores democráticos y éticos" que, añade, los "define como organización política".