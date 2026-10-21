El PP sitúa a la conselleira Fabiola García de candidata al Congreso y encamina al jefe del Legislativo al Senado

Fabiola García y Santalices. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confección de las candidaturas del PP para las próximas elecciones generales tendrá, al igual que en 2023, un impacto importante en la política gallega con cambios significativos tanto en el Gobierno autonómico como en el Parlamento, toda vez que el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, concurre de candidato al Senado por Ourense.

El PP de Galicia, territorio de origen de Alberto Núñez Feijóo, líder del partido, ha confirmado que el ourensano, que hasta ahora era el diputado con mayor veteranía en el Pazo do Hórreo (donde tenía escaño desde 1997) irá ubicado en el primer puesto de la lista del PP al Senado por Ourense. Él mismo había anunciado que esta sería su última legislatura en la Cámara gallega.

Pero si su salida acarreará cambios en la Cámara autonómica, también el fichaje como 2 por A Coruña al Congreso de Fabiola García (Ribeira --A Coruña--, 1985), a quien Feijóo nombró conselleira en el año 2018, obligará a Alfonso Rueda a remodelar su Ejecutivo.

La que se convertirá en la tercera crisis de Gobierno con Rueda al frente de la Xunta tendrá que ser, además, de forma inminente, toda vez que en este caso su inclusión en las listas populares (que deberán registrarse el lunes a más tardar) sí es incompatible con su cargo.

Ya en 2023, la decisión de Feijóo de 'repescar' para sus listas a conselleiros, provocó la primera crisis de Gobierno de la 'era Rueda'. La segunda llegaría en este mandato, con la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar tras ser investigado a raíz de la denuncia de una conocida presentadora por agresión sexual, causa que fue archivada.

La salida de Fabiola García motivará ahora nuevos cambios en San Caetano, aunque a falta de determinar su alcance, Rueda afirmó recientemente estar "satisfecho" con el trabajo de los integrantes de su equipo.

"AMPLIA TRAYECTORIA"

El PPdeG ha destacado que ambos, "con amplia trayectoria, experiencia, años de dedicación y excelente trabajo por Galicia", se suman al equipo del partido que "representará los intereses de todos los gallegos y gallegas en las dos cámaras".

"La entrega con la que desarrollan sus funciones en la comunidad contribuirá a que un gallego sea el próximo presidente del Gobierno de España", han zanjado.