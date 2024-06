El PP tumba mociones sobre ampliar Red Natura y marcar una postura común sobre financiación autonómica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría parlamentaria del PP ha tumbado una propuesta del BNG para marcar una posición común desde el Legislativo gallego en el marco del debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que solicitaba, además de establecer una negociación bilateral con el Estado, la reactivación de la comisión de estudio configurada en el Pazo do Hórreo para la remodelación del modelo de financiamiento.

El texto fue rechazado junto al resto de mociones por el voto contrario del PP, que pidió posicionarse de forma separada en la iniciativa nacionalista sobre financiación, sin que la segunda fuerza parlamentaria aceptase desligar una propuesta de la otra.

El encargado de defender la moción procedente de la interpelación al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el pasado pleno ha sido la diputada frentista Noa Presas, que ha puesto el acento en la necesidad de dejar atrás un sistema "complejo, poco transparente y con problemas de eficiencia", algo que "no lo dice el BNG", sino la comisión de expertos constituida para analizar el modelo de repartos a las comunidades desde la Adminstración central.

En este sentido, Presas ha incidido en que "la calidad de vida", el "bienestar" y la protección de "derechos" dependen "en gran medida" de una relación económica "justa" con el Gobierno central, algo que considera que no se está dando en estos momentos con un modelo que "hace perder 1.000 millones de euros anuales a Galicia".

La parlamentaria nacionalista se ha preguntado "por qué" Galicia "tiene menos margen" para incurrir en déficit o recibe menos del sistema de financiación cuando es la administración que presta "los servicios más costosos", como sanidad, educación o bienestar social.

Y es que, según Presas, "la demagogia" hace que los nacionalistas sean calificados de "egoístas" por demandar un trato diferenciado cuando, en realidad, "no hay nada más egoísta que el centralismo estatal".

Frente a este discurso en demanda de una negociación bilateral entre Xunta y Estado para una mejora de los mecanismos de financiación para Galicia, el portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos Couñago, que replicó a los nacionalistas que "cuenten" con los populares para terminar los trabajos de la comisión de expertos pero no para "iniciar una sucesión de reuniones bilaterales que sólo retrasarían alcanzar un consenso".

Así, ha defendido la importancia para Galicia de un modelo de financiación que "atienda de forma adecuada las peculiaridades" de la comunidad y "el sobrecoste" que suponen el envejecimiento y la dispersión geográfica en la prestación de servicios básicos, algo que, según Pazos, no consigue un modelo actual, surgido de una negociación "a dos bandas" entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ERC para "mantener" la Presidencia de la Generalitat en manos del PSOE.

"15 anos después, los mismos actores intentan convencernos de las bondades de una negociación bilateral con Cataluña con los mismos argumentos maniqueos que nos condenaron a la injusta situación actual", ha sentenciado el portavoz popular.

Antes, la diputada socialista Patricia Iglesias avanzó que votarían a favor pero discrepando en la necesidad de que las conversaciones Xunta-Estado se produzcan en un marco bilateral, ya que consideran que lo adecuado sería que se desarrollasen de forma "multilateral" respentando las "especificidades" de la Comunidad gallega.

En este sentido, y después de criticar la propuesta del BNG para apostar por un cupo propio para Galicia, Iglesias ha instado al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, a ponerse "el gorro de presidente" para "salir del continuismo" marcado por su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, y adoptar una posición protagonista en el debate del modelo de financiación.

RED NATURA

También ha sido debatida, y rechazada con los votos del PP, otra moción del BNG que, en este caso, demandaba la ampliación del espacio natural considerado Red Natura tras años "metido en un cajón" para así "favorecer" a empresas "pasteras, eólicas y mineras".

Así lo ha sentenciado el parlamentario frentista Luis Bará, que ha añadido que "no es" que el PP "no quiera proteger" el medio ambiente y el territorio gallego sino que "no le deja quien manda en este país", para lo que hacen "bricolaje legislativo" que abre la puerta a proyectos que, dice, tratan de pasar por "sostenibles". "El último invento es la minería sostenible con la reactivación de la ecomina de Touro", ha ironizado Bará.

El encargado de defender la postura del PP ha sido el diputado Gonzalo Trenor, que ha asegurado que el 42% del territorio gallego se encuentra bajo una figura de protección, dato que fue rebatido en el cierre de la moción por Bará, quien aseguró que la cifra está "manipulada" porque se incluyen las reservas de la biosfera, que "no son una figura de protección ambiental".

Por parte del PSdeG tomó la palabra Paloma Castro para mostrar la "preocupación" de su grupo por la "congelación" del territorio que se incluye dentro de Red Natura, a lo que ha sumado el listado de especies amenazadas, que no concuerda con el catálogo gallego, o el "desfavorable" estado de conservación de los humedales.

SERVICIO DE MADRUGADORES

Además, también ha sido rechazada con los 'noes' de la bancada popular la moción del Grupo Socialista que solicitaba que la Consellería de Educación reconociese el servicio de madrugadores como una actividad complementaria y puedan ser financiables dentro de los programas de fomento de la concialiación en los centros educativos.

Defendida por el diputado socialista Julio Abalde, el texto no ha salido adelante por la negativa del PP, cuya parlamentaria Cecilia Vázquez puso el foco en la contradicción de que los ayuntamientos reclamen que madrugadores sea considerado un servicio municipal y que los socialistas traigan una iniciativa al Parlamento autonómico que pide que sean asumidos por la Xunta.