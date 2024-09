El PP urge constituir la comisión sobre la reforma de la financiación con la meta de tener dictamen antes de fin de año

La comisión que investigó la fusión de las cajas gallegas continúa sin conclusiones 12 años después

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado, según ha anunciado su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, que se constituya "en el menor plazo de tiempo posible" la comisión de estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, con el objetivo de elaborar el dictamen definitivo tras las comparecencias y la documentación que se aportó en la pasada legislatura, con la oportunidad de incorporar, si procede, informes actualizados.

Pazos, quien ha ratificado que el objetivo sería que las conclusiones estuviesen listas antes de fin de año, ha esgrimido que esto permitiría no solo cerrar esta comisión sino también "servir de apoyo" al Gobierno gallego en el marco de "unas necesarias negociaciones multilaterales que se deberán realizar" en el marco de la reforma de financiación autonómica, bien a través de la Conferencia de Presidentes o de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

No en vano, el portavoz popular ha remarcado que ahora se vive "un momento preocupante" con respecto de la financiación autonómica, dado que dirige el país un Gobierno "totalmente débil" y "a merced del independentismo catalán" logrando "inaceptables compensaciones" por su apoyo "para mantener a Sánchez en La Moncloa y nombrar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat".

"Primero fue la condonación de la deuda a Cataluña y ahora el cupo catalán, con lo que eso supondrá de merma en la financiación para las demás comunidades", ha esgrimido, antes de remarcar que el Parlamento de Galicia "no debe quedarse quieto ni callado, como pretenden tanto el BNG, para no molestar a sus aliados independentistas catalanes; como los socialistas gallegos, para no estorbar ni entorpecer la continuidad de Sánchez".

"Urge elaborar un documento en el que se recojan las conclusiones de esta comisión de estudio", ha esgrimido, antes de recordar que en los informes de los expertos "quedó claro el rechazo a extender el modelo de cupo o la cesión significativa de más porcentaje del impuesto sobre la renta, medidas que pondrían en riesgo la capacidad de redistribución del Estado y serían especialmente perjudiciales para Galicia por sus mayores necesidades de gasto dada la dispersión y el mayor envejecimiento de su población".

LA COMISIÓN DE CAJAS SIN DICTAMEN

Por otro lado, el portavoz popular ha evitado concretar si confía en que esta sea la legislatura en la que haya dictamen de la comisión que se activó en el año 2012 en el Parlamento de Galicia para analizar la fusión de las cajas. "Por ahora está sin constituir y nos pronunciaremos cuando se llegue a esta situación", se ha limitado a manifestar.

Sí ha aprovechado para avanzar que está previsto que la semana próxima tenga lugar el debate de la ponencia de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, lo que dejaría esta norma solo pendiente de su aprobación definitiva en pleno.