El PPdeG tumba en solitario la ley gallega de memoria histórica presentada por el BNG

Los populares acusan de "falsear la historia" a los nacionalistas, que tachan al PP de "testaferros del legado franquista"

El Parlamento gallego ha rechazado con los votos en contra del Partido Popular de Galicia la admisión a trámite de la ley gallega de memoria histórica presentada por el BNG, que ha gozado del respaldo del resto de grupos de la oposición --En Marea y PSdeG--.

La toma en consideración por la Cámara de la propuesta legislativa del Grupo nacionalista ha sido debatida en el arranque del pleno que desde la mañana de este martes acoge el Pazo do Hórreo. El Grupo Popular ha hecho valer su mayoría parlamentaria para tumbar la ley del BNG, a los que han acusado de "falsificar la historia" de manera "permanente" en búsqueda de "réditos electorales".

El diputado del PPdeG Alberto Pazos Couñago ha censurado la "autoproclamada superioridad moral" que, dice, practica el Bloque para "trazar una raya entre los que son demócratas y los que no lo son". "Este grupo no necesita de su beneplácito para defender la democracia", ha apostillado el popular, que ha exhortado a "los que van de la mano de los herederos de Batasuna" a "no atraverse" a "dar lecciones" al PP, en referencia al BNG y su relación con EH-Bildu.

Tras la intervención de Pazos Couñago el debate ha subido de tono y, durante el turno de contrarréplica, el diputado Luis Bará ha sido apercibido por el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, después de que asegurase que el PP opera como "testaferros del lado franquista" y "actúa como aniquiladores, exterminadores y enterradores" de la "memoria" de las víctimas del régimen.

Estas expresiones han sido retiradas del orden de la sesión por orden de la Presidencia de la Cámara. "Mi abuelo tuvo que pasar consulta a punta de pistola", llegó a exclamar Santalices justo antes de someterse a votación la ley y mientras las gradas de oposición y grupo de gobierno cruzaban acusaciones.

