El PPdeG ve al BNG "roto por dentro" por surgir candidatos que "tosan" a Pontón en la Asemblea Nacional

Pazos cree que el Bloque impulsó la comisión para "traer barullo" que "tape los escándalos de corrupción" del Gobierno central

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ve "roto por dentro" al BNG después de trascender esta semana que habrá otras dos candidaturas alternativas a la de la actual líder, Ana Pontón, para dirigir la formación frentista a partir de la Asemblea Nacional que se celebrará el 1 de diciembre.

"Incluso en su propio grupo parlamentario existen candidatas que tosan a Ana ", ha asegurado Pazos, en rueda de prensa, en referencia velada a la lista liderada por la diputada Noa Presas y que lleva por nombre 'En Movemento'. Hay también una tercera, 'Alicerce', que dirige el portavoz municipal del Bloque en Mos (Pontevedra), Gustavo Barcia.

El portavoz del PPdeG ha ironizado con que, para Pontón, la Asemblea Nacional "no va a ser el camino de rosas que tenía previsto".

En este contexto, ha retado a la líder frentista a comparecer "ante sus propios militantes" para que explique si hay "personas de su entorno más próximo" que se beneficiaron de contratos menores de administraciones gobernadas por el BNG.

Esta cuestión va en la línea de las insinuaciones realizadas a lo largo de esta semana tanto por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como por la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado.

"¿Está usted en condiciones de asegurar que nadie de su entorno más próximo se vio beneficiado por contratos menores de administraciones gobernadas por el BNG? Yo creo que es tiempo de que diga si no tiene nada que esconder", ha insistido Pazos, dirigiéndose a la líder de la oposición.

"COMPLICADO SER MÁS CONCRETO"

Preguntado sobre si puede concretar quién es esa persona del entorno de Pontón, el portavoz parlamentario ha respondido que la pregunta es "concretísima" y, tras reiterarla, ha dicho que le "resulta muy complicado ser más concreto".

"Le damos a la señora Pontón la oportunidad de responder, porque tampoco la preexistencia de ningún contrato presupone ningún comportamiento necesariamente ilícito, pero parece que se aplica ese baremo a los demás y por tanto parece justo conocer si ese baremo sería superado por la señora Pontón. Por ahora, no hay más que esto", ha recalcado Pazos.

A renglón seguido, el dirigente popular ha denunciado que se solicitó una comisión de investigación al respecto en el Ayuntamiento de Pontevedra, pero "fue vetada" por el BNG, por emplear su misma terminología. "Es una particular manera de entender la democracia que no compartimos porque parece poco coherente", ha remachado.

INICIO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Todo ello el mismo día que se inicia el calendario de comparecencias en la comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico sobre los contratos menores de la Xunta y la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, entre otros asuntos. El primero en acudir es el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.

Precisamente, este viernes por la mañana han llegado al Registro del Pazo do Hórreo varias decenas de cajas con documentación solicitado por la propia comisión, en base al trabajo que el PP aprobó en solitario en la sesión del pasado 8 de noviembre.

El Grupo Popular quiere que este órgano "certifique el buen trabajo realizado por los distintos cargos del Gobierno gallego" y "echar abajo cada una de las patrañas que la oposición está vinculando" a la Xunta.

La comisión fue creada por impulso del BNG y, tal y como ha criticado el portavoz popular, "pretendía traer a Galicia barullo para tapar los escándalos de corrupción que cada día que pasan asolan más" al Gobierno central y a su presidente, Pedro Sánchez. Pazos se ha referido así a la declaración del jueves del empresario Víctor de Aldama, como supuesto 'conseguidor' dentro de la trama del 'caso Koldo'.

Asimismo, ha afeado a los nacionalistas que piensen que "son poseedores de la verdad absoluta y que pueden manejar a su antojo" el trabajo de la comisión, cuyo plan fue aprobadolo solo por el PP.

"Estamos en una cámara democrática donde las decisiones se adoptan por mayoría y los gallegos decidieron, por ahora, que esa mayoría la tenga el PP".

EL PSDEG "NO ASUMIÓ" SUS 9 DIPUTADOS

Dicho esto, el portavoz de los populares ha dirigido sus críticas hacia el PSdeG, que "parece que aún no asumió que tiene nueve diputados", un peso que les dejó fuera de la mesa de la comisión, compuesta por dos integrantes del PP (Elena Candia como presidenta y Carmen Pomar como vicepresidenta) y uno del BNG (Luís Bará como secretario).

Así, sobre las quejas de los socialistas por no conocer el orden del día, Pazos ha recordado que este lo aprueba un órgano "en el que no están presentes". "Por tanto, se enteran a la vez que el resto de grupos que no forman parte de la mesa, como ocurre en todas las demás comisiones", ha añadido.

Dicho esto, a preguntas de los medios, Pazos no ha estimado cuándo se prevé que finalice la fase de comparecencias en la comisión y ha aprovechado para denunciar las "distintas dificultades" con la que se están encontrando para fijar el calendario.

"Hay gente que no milita en el PP" y que "parece que tiene una voluntad esquiva" de acudir al Parlamento. "Me gustaría pedirle a los responsables de otros partidos que dieran exactamente las mismas facilidades y hasta ahora no ocurrió. En algunos casos con motivos entendibles y justificados y en otros con atrancos dificilmente comprensibles", ha finalizado.