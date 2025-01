Prado (PPdeG) acusa al Bloque de "manipular" la figura de Castelao como "si fuese un nacionalista del BNG": "No lo era"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha acusado al Bloque Nacionalista Galego de "manipular y manosear" la figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como "si fuese un nacionalista del BNG" cuando "no lo era".

Paula Prado se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la sede del PPdeG al ser preguntada por la propuesta de la líder del BNG, Ana Pontón, de reconocer de forma oficial al intelectual como el primer presidente gallego. Todo ello en el marco de una campaña con motivo del Año Castelao en el que el BNG reivindicará su pensamiento político como "nacionalista gallego".

Preguntada al respecto, Paula Prado ha asegurado que el PPdeG se posicionará sobre la propuesta de reconocer a Castelao como primer presiente una vez que conozca los detalles de la iniciativa del BNG.

Con todo, sí ha dicho que Castelao es "una figura importante" y que "no se debe manipular o manosear" como, en su opinión, "está haciendo el BNG" para "atraerla a su proyecto político". "Es una figura importante para todos los gallegos y gallegas. No se deberían apropiar como si fuese un nacionalista del BNG, porque no lo es", ha sostenido.