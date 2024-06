Prado (PPdeG), sobre la negociación en Ourense: "Antes de cualquier acuerdo deberían cesar las incoherencias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha defendido este jueves, en el que se ha convocado una nueva reunión para analizar las posibilidades de cerrar una moción de censura en Ourense, que "antes de cualquier acuerdo" para apartar a Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) de la Alcaldía, "deberían cesar las incoherencias".

En declaraciones difundidas a los medios, Prado ha defendido que el PP "estará siempre del lado de la estabilidad, tanto en la ciudad de Ourense como en cualquier otro sitio". "No vamos a ser cómplices de ningún movimiento que facilite o multiplique la inestabilidad en Ourense", ha advertido.

En este punto, ha advertido al BNG que los populares no van a consentir que el partido "con menos concejales" vete" a la segunda fuerza más votada" en la ciudad de As Burgas y ha asegurado no poder discernir tampoco "qué defiende" el PSdeG. "No sabemos si el PSOE de Ourense está dirigido por el PSdeG o el PSdeG por Ferraz; si quien manda en Galicia es Pedro Sánchez, (José Ramón Gómez) Besteiro o el PSOE de Ourense", ha argumentado.

Así, ha afirmado que el PSdeG tiene que "dar muchas explicaciones y decir claramente lo que quiere para la ciudad de Ourense". "Si realmente se quiere sentar a negociar un proyecto de ciudad con el PP lo que no puede se ponerle un cordón sanitario. No vale no querer gobernar con el PP O Carballiño (el PSdeG ha desautorizado el pacto) y, sin embargo, decir que se quiere sentar a negociar la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Ourense", ha recalcado.

Frente a estas "incoherencias", ha instado al PSOE a que se "aclare" y diga "de qué lado está: si está del lado de Galicia, del lado de Ourense, o del lado de Ferraz y de lo que manda Pedro Sánchez".