El presidente de la Diputación de Ourense compromete cooperación con un presupuesto que "llegue a todos" los municipios

Lo hizo al presentar en el Parlamento gallego las líneas generales de las cuentas para 2024



OURENSE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha comprometido en su mandato cooperación con los ayuntamientos a través de un presupuesto que "llegue a todos los municipios".

Así lo ha expuesto en la presentación, en la Comisión de Economía del Parlamento gallego, de las líneas generales del presupuesto del organismo provincial para 2024, 96 millones de euros, enmarcados en un nuevo modelo de financiación que pondrá a disposición de las entidades locales casi 14 millones de euros.

El objetivo, según ha expuesto, es "llegar a todos los ayuntamientos". "Unos presupuestos que crecen, que tratan de cooperar con los ayuntamientos, con diálogo y que tocan todos los sectores estratégicos, intentando contribuir a que esta provincia quede cada vez mejor", ha resumido.

En particular, ha destacado el plan de cooperación, del que ha dicho, en respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos de la oposición en el Parlamento gallego -- BNG y PSdeG-- que "no es tan malo". "Muchos alcaldes me felicitaron", ha sentenciado.

En la misma línea, ha resaltado que son contrataciones "que van a hacer los ayuntamientos". De ellos, ha dicho que son los que determinarán "la forma de contratar".

SECTORES ESTRATÉGICOS

Menor, que ha recordado que se trata de un presupuesto a punto de presentarse para su aprobación, concretamente el 24 de noviembre, ha recalcado que el plan de cooperación persigue llegar a los 17 millones de euros en 2027. Además, ha sumado la intención del nuevo gobierno provincial de aplicar una "menor burocracia".

Por otra parte, en su intervención ha incidido en la "apuesta" por sectores estratégicos de la provincia. "Sobre todo, el primario", al que dijo destinarán "una cantidad importante" con actuaciones como el apoyo al plan de regadíos de A Limia.

Además, ha aludido a las actuaciones vinculadas para impulsar el termalismo y ha citado, como ejemplo, la "tarjeta digital termal'. Junto a ello, se ha referido a actuaciones en materia de empleo, destinadas a los jóvenes en el rural.

CAMBIAR EL "MODELO CACIQUIL"

Desde el PSdeG, la diputada Marina Ortega ha instado a "cambiar el modelo de caciquil", en referencia al anterior mandato de Manuel Baltar, y ha pedido un "cambio de verdad y no solo con pinceladas". Así, ha criticado que "en el anterior ejercicio el 97% de los fondos fueran para ayuntamientos del PP".

Por su parte, el parlamentario del BNG Iago Tabarés ha reprochado del anterior mandato las "adjudicaciones a dedo" y ha instado a tener en cuenta a los ayuntamientos pequeños para facilitarles optar a las subvenciones.

Mientras, ha pedido "voluntad negociadora" para llegar a un acuerdo sobre la situación en los parques comarcales de bomberos, cuestión en la que el presidente de la Diputación de Ourense ha considerado que debe optarse por una solución conjunta.

Desde el PP, José Luis Ferro, ha asegurado que BNG y PSdeG "se equivocan de debate y de foro" por sus alusiones al mandato de Baltar y ha destacado el trabajo de Menor en sus primeros días de gobierno.