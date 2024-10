Las primeras subastas permitirán adjudicar cinco parques de eólica marina en Galicia

Promotores han presentado ya ante el ministerio una veintena de iniciativas sobre las que la Xunta ha decidido no infomar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta prevé que "como mucho" se desarrollen cinco parques de eólica marina en Galicia "en un primer momento", uno por cada una de las zonas delimitadas por el Gobierno central como de alto potencial para el desarrollo de esta energía frente a la costa gallega.

Este dato contrasta con la veintena de iniciativas que han presentado ya ante el Ministerio para la Transición Energética diversos promotores, documentación sobre la que la Xunta, por su parte, ha decidido no informar.

"Lo que se está diciendo es que, un poco a semejanza de lo que estamos viviendo en Portugal, como mucho se desarrollarán en un primer momento en las subastas un parque por cada una de las zonas y limitado a 500 MW", explica el director xeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández Vila, en una entrevista con Europa Press.

Galicia cuenta con cinco de esas zonas definidas como de alto potencial ('Zaper') dentro de los planes de ordenación del Gobierno (bajo la nomenclatura 'Nor 1', 'Nor 2', 'Nor 3', 'Nor 4' y 'Nor 5').

Después de aprobar dichos planes (los 'Poem'), el Ejecutivo ha sacado adelante, el pasado septiembre, el decreto sobre eólica marina que fija el marco regulatorio para elaborar las órdenes ministeriales con las que se establecerá cada subasta.

"UN MISTERIO"

Al respecto, el director xeral de la Xunta destaca que "lo que va a hacer el ministerio es un misterio". "Lo que llega a nuestros oídos es que se van a priorizar algunos territorios como podría ser Canarias", indica.

Y se refiere a "declaraciones en foros" en los que la vicepresidenta tercera, la titular de Transición Energética, Teresa Ribera, "ha comentado" algo sobre esto, al igual que "posteriormente la secretaria de estado".

"Eso es lo que todo hace indicar", comenta, sobre los cinco parques de eólica marina que saldrían adelante en ese "primer momento" de subastas, "como mucho". Fuentes del ministerio consultadas por Europa Press no se pronuncian sobre este tope.

El alto cargo del Gobierno autonómico añade que también "es un misterio si realmente se van a convocar órdenes ministeriales para todas las zonas", o si "se va a empezar por unas determinadas" y dejar dos de ellas --en concreto 'Nor 1' y 'Nor 2'-- para "un momento posterior", porque "puedan tener mayores implicaciones ambientales". "Todo eso lo desconocemos. Esa es la realidad", lamenta.

En este sentido, critica que "no hay una interlocución fluida con las comunidades autónomas de cuáles son los siguientes pasos" en el impulso de esta energía, y apostilla que no sabe "si es por el color político de los gobiernos o por qué motivo".

Con cinco parques limitados a 500 MW, el total de capacidad instalada en Galicia ascendería a 2,5 GW, en el marco de los 3 GW planeados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el horizonte de 2030, en la actualización del plan nacional integrado de energía y clima 2023-2030.

"Sinceramente, a mí por plazos lo veo complicado. Vamos con un retraso de dos años. Creo que los objetivos de 2030 que marca el plan son irrealizables a día de hoy", advierte el director xeral, si bien entiende que hay que enviar "mensajes al sector y a la industria".

Por su parte, ve "más factible" el plazo de 2031 o 2032, eso sí, "haciendo las cosas bien desde ya".

ENTRE 42 Y 60 MESES

"Desde el momento en que se resuelva una subasta para eólica marina, se estima que serán necesarios entre 42 y 60 meses para que instalen los primeros aerogeneradores", resaltan las fuentes del ministerio consultadas por Europa Press a las preguntas sobre los plazos.

En la actualidad, indica, "hay unas 50 solicitudes de determinación de alcance de proyectos de eólica marina en toda España, pero hay proyectos que se solapan, porque están previstos en el mismo emplazamiento".

También los hay que estaban previstos en emplazamientos que se han quedado fuera de las zonas de alto potencial de la eólica marina y que, "por lo tanto, son inviables".

DE 'SAN CIBRAO' A 'PINZÓN'

Desde que Iberdrola planteó los dos primeros parques para instalar frente al litoral gallego, en julio de 2021 (denominados 'San Cibrao' y 'San Brandán'), han pasado más de tres años y otros 18 proyectos, el último el presentado en agosto pasado por Univergy Solar y bautizado como 'Pinzón'.

Todos ellos, la veintena, se encuentran bajo la lupa del Ministerio para la Transición Energética, que, en paralelo, ha avanzado durante este tiempo en la normativa necesaria para el desarrollo de esta energía.

Los promotores sólo podrán construir los parques tras resultar adjudicatarios de algún concurso, matiza Transicion Energética, "pero están avanzando en su diseño, trabajando con posibles proveedores y presentándolos a las autoridades y a la población local".

"Algunos han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el alcance del estudio de impacto ambiental, una herramienta que no implica ningún compromiso por parte del promotor o la administración, pero que facilitará elaborar el Estudio de Impacto Ambiental", resalta.

Es en este contexto en el que Fernández Vila habla de unos proyectos que no son "realistas" y que, si bien sirven para que los promotores avancen trabajo al obtener información ambiental sobre lo que tendrán que presentar cuando haya pujas, también responden a un posicionamiento de las empresas en el mercado.

Por eso, la Xunta ha decidido no informar sobre la documentación que le da traslado el ministerio. "No vamos a ser partícipes mientras no haya subastas y certidumbre", incide el responsables de Planificacion Enerxética.

¿SUBASTA EN 2025?

Una vez aprobado el decreto, están listas las bases para el primer concurso, que el sector ve "difícil" que esté listo antes de que acabe el año, según resalta el responsable de la asociación eólica gallega, Manuel Pazo, en declaraciones a Europa Press.

Desde la patronal española, el director técnico de la asociación empresarial eólica, Juan de Dios López, indica que el sector maneja la fecha "a nivel expectativa" del primer trimestre de 2025 para que vea la luz la primera orden..

Esto abre la posibilidad de que una subasta esté resuelta a finales de 2025, según estiman.

LOS 20 PROYECTOS: TRES EN 2024

El último de los parques de la eólica marina proyectados para la costa gallega es el denominado 'Pinzón', de 540 MW y previsto para ubicarse en el litoral suroeste por Univergy Solar. Con fecha de entrada del 27 de agosto, el inicio de las consultas ante Transición Energética se produjo el pasado 24 de septiembre.

De un mes antes (fecha de entrada 24 de julio de este año) figura 'Roleira', pensado para la provincia de Pontevedra también y con una potencia de 594 MW. Su promotor es Qair.

El tercero correspondiente a 2024 es el parque 'O Boi', promovido por Invenergy para la costa noroeste de la provincia de A Coruña y con 552 MW. Entró el 6 de marzo y arrancó las consultas el 28 de mayo.

EL RESTO DE INICIATIVAS

El resto de iniciativas son 'Xistral', planeado por Capital Energy Offshore para la costa de Lugo (810 MW); 'Atlántico-1', '-2' '-3' y '-4', de Repsol; 'Poniente I' y 'II', de Abei Energy (435 MW y 495 MW, respectivamente) y 'Juan Sebastián Elcano 1', de Iberblue Wind (552 MW), presentados en 2023.

En 2022 se plantearon 'Ventus' por Abei Energy (600 MW), 'Breogán' por Capital Energy (510 MW), 'Celta I' y 'II' por Ferrovial (510 MW y 495 MW, respectivamente), 'Volanteiro' por 'Capital Energy (510 MW), 'Galwind' por Grupo Cobra (1.000 MW) y 'Nordes' por BlueFloat Energy y Sener (1.200 MW).

A 2021 corresponden 'San Brandán' (490 MW) y 'San Cibrao' (490 MW), de Iberdrola Renovables Galicia.