Prisión provisional para dos de los tres detenidos en la operación contra el narcotráfico en O Salnés

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha decretado en la mañana de este jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los tres detenidos en la operación contra el narcotráfico llevada a cabo este pasado martes en la comarca de O Salnés y sus alrededores.

El tercer detenido, arrestado en el municipio pontevedrés de Ponteareas, ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio.

Los tres detenidos están investigados por un delito contra la salud pública. En esta causa hay una cuarta persona investigada y la cual se encuentra en paradero desconocido.

Con todo, desde que ha comenzado la investigación, hace casi un año, se han producido un total de 12 detenciones.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la operación, presuntamente, se han incautado 12 kilos "de lo que parece ser heroína, pero hasta que lleguen los informes del laboratorio, que también indican la pureza, la jueza no puede darlo como probado", han aclarado.

De esta forma, la incautación se produjo el pasado mes de marzo en Portugal, por lo que el informe del laboratorio, para saber el contenido de la sustancia, no está en el Juzgado de Cambados. Hasta el momento, ha clarificado el TSXG, no se podía solicitar "para no alertar" la continuidad de la investigación.

Así, las mismas fuentes han informado que en estas últimas detenciones, las del pasado martes, "casi no incautaron" sustancias.

Esta sería la 'tercera fase' de la operación que se ha iniciado hace casi un año, según confirmaba este miércoles el comisario provincial de Pontevedra, Juan José Díaz Jiménez.

Además, Díaz Jiménez explicó que "le consta" que "habrá más fases" en relación con este operativo contra el tráfico de heroína e indicó que "en toda España y parte de Europa se está observando un repunte de la heroína".