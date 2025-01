Protesta de los sindicatos para exigir a Sanidade "una negociación real" y que las 35 horas lleguen "a todo el personal"

El conselleiro reitera que está "abierto" a "hablar", pero pide que las reivindicaciones se hagan en el marco de la mesa sectorial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro sindicatos con representación en la mesa sectorial del Servizo Galego de Saúde (Sergas) han protagonizado este viernes una protesta ante la sede de la Consellería de Sanidade, en el barrio compostelano de San Lázaro, para exigir "una negociación real" de la instrucción sobre el sistema de voluntariedad para cubrir los sábados y que las 35 horas de trabajo semanales lleguen "a todo el personal", no solo para los médicos y pediatras de atención primaria.

Así lo han explicado los portavoces sanitarios de las centrales CIG, CSIF, CCOO y UGT, en declaraciones a los medios durante esta concentración a las puertas de la sede administrativa del Sergas en la que han participado decenas de sindicalistas y trabajadores sanitarios, encabezados por una pancarta que rezaba '35 horas para todo el personal'.

Esta cuestión parte del acuerdo del 20 de abril de 2023 --alcanzado con el anterior equipo en la Consellería, encabezada por Julio García Comesaña-- que permitió reducir paulatinamente la jornada laboral para todo el personal del Sergas. A partir del 1 de enero de 2025, quedaría establecida en las 35 horas semanales, lo que implica que trabajar los sábados pasa a ser jornada complementaria.

En este contexto, se iniciaron negociaciones entre el Sergas y los sindicatos para aplicar la reducción de jornada y diseñar un sistema por el cual, ante la imposibilidad de contratar, se habilitarían bolsas de voluntarios para cubrir los sábados y, si estos no llegan, hacer rotaciones obligatorias.

A comienzos de semana, la Administración presentó a los sindicatos una instrucción que incluía únicamente este sistema para médicos y pediatras de atención primaria, es decir, tanto en los centros de salud que abren los sábados como los puntos de atención continuada (PAC).

EL ACUERDO "NO SE ESTÁ CUMPLIENDO"

Durante la protesta de este viernes, el secretario de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, ha explicado que la protesta busca que se aplique el acuerdo de hace dos años, que "no se está cumpliendo" porque las 35 horas fueron "para todo el personal de la sanidad pública".

"Para que esas 35 horas de trabajo sean reales, que para eso estaba puesto el acuerdo, había que favorecer la contratación y, en los casos donde no se pudiera contratar personal, lo que había que hacer era buscar la fórmula que permitiera que los profesionales tuvieran garantizado del derecho a tener las 35 horas de trabajo" y que la asistencia de los sábados fuese con "un sistema de voluntariedad reglada", ha explicado el responsable de la central nacionalista, que es la de mayor representación.

González Moreira ha insistido en que este sistema se debería aplicar "para todas las categorías profesionales afectadas" por la reducción de jornada, incluidas las enfermeras y especialistas de hospital, porque son "ámbitos donde no se puede contratar".

"TODO EN EL MISMO PAQUETE"

El presidente de CSIF Sanidad en Galicia, Carlos Castro, ha coincidido en que se debe "aplicar el acuerdo del 20 de abril" porque "no puede haber profesionales de primera y de segunda". Además, ha advertido que las 35 horas se alcanzaron "el día 1 de enero", por lo que rechaza que su aplicación efectiva se vaya a prolongar "hasta el 31 de diciembre" y que se negocie "por fascículos".

"Tiene que ir todo en el mismo paquete. Así lo dijimos en la mesa sectorial, así lo dijimos el otro día (el martes) en la reunión del grupo de trabajo. (...) Pedimos al Sergas que se siente a hablar y a negociar las 35 horas para que todo el personal disfrute de esa jornada. La asistencia sanitaria es primordial, pero es primordial a base de que todo trabajador esté contento y a gusto", ha explicado Castro.

Por parte de CCOO, su secretario de sanidad en Galicia, Javier González, ha calificado de "histórico" el acuerdo de hace caso dos años, pero no pensaba que se convirtiese en "más complicado" el proceso para que se cumpliera.

En su caso, González se ha referido a los "cambios de equipo" que atravesó la Consellería de Sanidade, desde la llegada en 2024 de Antonio Gómez Caamaño y la renovación de los altos cargos. "Nos encontramos con que no se respeta lo acordado", ha criticado.

La instrucción presentada, en sus palabras, implicará que haya "dos tipos de trabajadores, unos en una velocidad y otros en otra". "Unos van a tener las 35 horas y, si quieren hacerlas a mayores o si la Administración lo necesita, voluntariamente las harán; y otros, por narices, van a hacer más de 35 horas", ha asegurado el responsable de CCOO.

EL SERGAS "TENÍA QUE HABER PLANIFICADO"

Desde UGT, el secretario de Sanidad en Galicia, Javier Martínez Fente, ha suscrito las palabras de sus compañeros y, más allá de sugerir que el Sergas "tenía que haber planificado" la reducción de la jornada, también ha pedido que se acelere el proceso para la elaboración del plan de ordenación de recursos humanos.

A preguntas de los medios, Martínez Fente no descarta que haya que recurrir a otras medidas de presión: "No nos vamos a quedar quietos ante la falta de respeto a lo que hemos acordado". En sus palabras, la concentración de este viernes es "un recordatorio" del documento firmado en 2023: "Tienen que arreglarlo ya, no vamos a consentir más dilaciones".

EL CONSELLEIRO, "ABIERTO" A HABLAR EN MESA SECTORIAL

A lo largo de la semana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre esta movilización de los sindicatos. Este mismo viernes por la mañana, ha vuelto a decir que está "abierto" a "hablar" las cosas.

Gómez Caamaño asegura que la "intención" de su departamento "siempre" es mantener contactos con las organizaciones que representan al personal y "discutir" esas "reivindicaciones que puedan poner encima de la mesa". Eso sí, pide que estas peticiones se hagan en el ámbito de la mesa sectorial.

Al respecto, los sindicatos han replicado ante las puertas de la Consellería que "negociar" es precisamente lo que demandan y han negado que busquen presionar porque ya plantearon sus reclamaciones en la mesa sectorial y en el correspondiente grupo de trabajo.

"El conselleiro puede decir misa, pero no es así como dice el conselleiro. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a hablar y a arreglarlo. Si estamos aquí es porque ellos nos obligan a estar aquí. Estamos reclamando, precisamente, negociar", ha insistido el responsable de la CIG, quien ha recordado que los cuatro sindicatos ya presentaron un escrito con sus reivindicaciones el pasado 30 de diciembre.