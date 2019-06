El próximo curso arrancaría el 1 de septiembre para extenderse hasta el 31 de agosto

Publicado 31/05/2019 14:38:02 CET

Sindicatos y Xunta abordarán el borrador del calendario académico en mesa sectorial el próximo 6 de junio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo curso académico se extenderá entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto. Así se desprende de la propuesta del Gobierno gallego recogida en el borrador de la orden del calendario escolar, que abordará la Consellería de Educación junto con los sindicatos de profesorado en la mesa sectorial del 6 de junio.

A pesar de ello y según el documento, que todavía está en fase de borrador y sujeto a modificaciones, la impartición de las clases no se haría efectiva hasta días después. En el caso del 2º ciclo de infantil, primaria y educación especial, se iniciarían el 11 de septiembre y finalizarían el 19 de junio.

El aulas arrancarían, para las etapas de secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, el 16 de septiembre, para concluir el 19 de junio. Finalmente, las enseñanzas de régimen especial tendrán clase entre el 16 de septiembre y el 30 de junio.

El borrador establece, a su vez, tres periodos de vacaciones: navidad (desde el 21 de diciembre y el 7 de enero), carnavales (los días 24 y 25 de febrero) y semana santa (desde el 4 hasta el 13 de abril). Asimismo, se indicará el Día do Ensino como no lectivo, celebrándose el 31 de octubre.

Por otro lado, además de fiestas de ámbito estatal, serán días no lectivos aquellos festivos así declarados por la Xunta, mientras que en casos de fiestas laborales locales que no coincidan con días de clase se podrán solicitar días no lectivos, que tendrán que introducirse en la programación xeral de centro.

CONMEMORACIONES

El calendario también incluye una serie de fechas conmemorativas que se celebrarán a lo largo del próximo curso escolar, entre ellas el Día Universal de la Infancia, el Día Internacional contra la Violencia de Género o el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

Junto a ello, los centros públicos realizarán actividades específicas en las datas próximas a las conmemoraciones internacionales relacionadas con la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.