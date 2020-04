Las proyecciones con 'retranca' que hacen de un bloque de Santiago el edificio más visto de la cuarentena

Las frases de la Unitaria proyectadas sobre un edificio de Os Concheiros se han hecho virales en los tiempos del coronavirus

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fachada del número 22 de la Rúa dos Concheiros ha desbancado a la Catedral como el edificio más visto de Santiago en las últimas dos semanas. Los culpables son un grupo de amigos agrupados en torno a la Escola Unitaria que proyectan cada día frases llenas de 'retranca', ironía y crítica política que han convertido en 'viral' este bloque de cinco plantas del compostelano barrio de Os Concheiros.

"Somos de lo que pensamos que la letra no entra con sangre, sino con retranca", señala María Von Touceda en una conversación telefónica con Europa Press. Ella es una de las responsables de la frases que desde hace tres semanas decoran diariamente las paredes de un edificio de la rúa dos Concheiros, primer contacto de los peregrinos con el casco urbano de la capital gallega.

"Aunque se hacen proyecciones en otros lugares de España, las nuestras tienen las frases más potentes. Y además ponen en valor Santiago. Porque parece que es en Madrid donde se hace todo lo más interesante y nosotros lo hacemos desde aquí, desde la periferia", asevera una de las promotoras de la iniciativa.

Cada día al anochecer (antes del cambio horario coincidía con las 20,00 horas, el momento de los aplausos a sanitarios y profesionales) , la fachada del número 22 de Concheiros se convierte en una pantalla sobre la que miembros del espacio multidisciplinar Unitaria -con sede en el barrio de San Pedro-- proyectan frases que han viajado más allá de esta calle compostelana al ser compartidas por cientos de personas a través de las redes sociales.

Tanto que, según señala María Von Touceda, les han llegado quejas por emplear la lengua gallega para sus expresiones: "Me llegó un comentario de una persona que decía que pusiésemos frases en castellano porque los fans se habían ampliado". "Es gallego, no chino", replicó esta santiaguesa afincada en Cantabria, desde donde participa, a través de Whatsapp, en las aportaciones para las proyecciones de Os Concheiros, una calle que en los últimos años ha visto cómo la edad media de su vecindario ha descendido notablemente.

POLÍTICA, RETRANCA Y SANTIAGO

Las frases del 22 de Os Concheiros, que cada noche de cuarentena se reenvían de móvil a móvil por las redes sociales, van de lo político -'Feijóo, queda na casa', 'Patronal, ¿estás bien? ¿quieres que te haga un Cola cao?'-- a la reivindicación de causas sociales -'La transfobia es pandemia' proyectaron el 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans--.

También tienen consejos para evitar contagios -'Hay que lavar las manos el mismo tiempo que se tarda en limpiar el Pórtico de la Gloria' o 'Mantened la distancia de seguridad como se fuesen perfumados con Varón Dandy'--, además de realizar guiños a la vida santiaguesa -'Está la calle que parece el CGAC', 'No hay botafumeiro para tanto madrileño' o 'Si fuiste a los baños de Maycar, tranqui que vas a salir de esta'--.

"ODIAR CANSA"

"Mientras la gente se echa unas risas, también puede repensar un poco las cosas que están pasando. Como las cosas que la gente y los medios ponen por los aires y nosotros no estamos tan de acuerdo", señala María Von Touceda, que reconoce que las frases sobre Amancio Ortega les han reportado críticas en las redes sociales.

Y es que el empresario dueño de la multinacional Zara ha sido uno de los blancos de los 'dardos' de este colectivo, que no esconde su "posicionamiento político", también a la hora de estas expresiones. 'Felices 79.700 millones', proyectaron el pasado sábado, día del cumpleaños de Ortega. También tiraron de ironía para posicionarse sobre el debate de las donaciones y la tributación de impuestos -'Amancio me regaló un mechero pero me robó los porros'--.

"Con las de Amancio (Ortega) nos pusieron a parir. Pero nos la suda Amancio. A mí especialmente más porque no vende ropa de mi talla", asevera Touceda, que apunta que hay gente que los acusa de "generar odio" con sus expresiones porque a pesar de que "odiar cansa" (como manifestaron en una proyección esta semana), en sus planes no entra, por el momento, dejarlo. "El miércoles ya pusimos una frase que les respondía: "si os aburrimos, decidlo, que pondremos más".