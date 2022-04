El PSdeG acusa a Feijóo de hacer un "engaño masivo a los gallegos" y dice que su sucesor se va a elegir "por descarte"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, ha acusado al presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber hecho un "engaño masivo a los gallegos" y ha criticado que su sucesor al frente del Gobierno gallego se vaya a elegir "por descarte".

"Aquí hay un fraude, y el fraude se comete con los gallegos y gallegas, a los que se le dijo que Feijóo se presentaba para cuatro años y ahora, a través de un dedazo, quiere dejar al señor Rueda Valenzuela, a los gallegos nadie le presentó al señor Rueda Valenzuela como candidato a la Presidencia de la Xunta", ha manifestado.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PSdeG, el responsable de Organización de los socialistas gallegos ha sostenido que esta sucesión "en los despachos" puede ser "legal" pero "carecerá totalmente de legitimidad". "Porque hace un año y medio los gallegos y las gallegas votamos, pero nadie votó a Rueda para ser presidente de la Xunta", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno de la Xunta permanezca ausente ante los problemas de Galicia, de lo que ha puesto como ejemplo el hecho de que este viernes "no se conozca ninguna actividad del Gobierno gallego".

"Hoy las consellerías están cerradas, no hay responsables políticos y el Gobierno gallego adelantó su Semana Santa", ha sostenido Lage, que ha considerado que "unos cuantos conselleiros están en su Vía Crucis particular porque no saben si van a continuar o no" mientras otros están "pendientes del dedazo y del despacho en el que se van a reunir cuatro o cinco personas para decidir por todos los gallegos".

En este contexto, José Manuel Lage ha asegurado que los populares "tienen un problema" para escoger a un sucesor "por descarte", apuntando a que después de 12 años a Rueda Valenzuela "lo conoce menos de la mitad de la población", mientras que el resto de conselleiros "no se sabe ni quién son".

ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Además, ha censurado que, en plena crisis provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putín, lo único por lo que se preocuparon en estas fechas es de "utilizar a la Xunta para hacerle oposición al Gobierno de España". Todo ello, ha indicado, mientras se ven "anuncios publicitarios pero ninguna decisión en favor de los gallegos, cuando hay asuntos que no esperan a que se haga el reparto" de la herencia de Feijóo.

Por último, también ha calificado de "anómala" la decisión de Feijóo de "incumplir con la mínima cortesía política" de responder a la petición de entrevista enviada por el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que "ofreció un pacto político para la recuperación económica y social con medidas concretas". "No hubo respuesta", ha dicho, porque "Feijóo está más pendiente de Génova y de su entente con Vox y Abascal".