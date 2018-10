El PSdeG afirma que Contas deja la gestión de Feijóo "bajo un velo de sospecha"

Publicado 07/08/2018 13:28:44 CET

Censura que 19 entidades instrumentales "no cumplen" con la rendición de cuentas "sin que la Xunta diga nada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha denunciado que la gestión presupuestaria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "queda bajo un velo de sospecha" tras el informe del Consello de Contas que recomienda la adopción de medidas legislativas y de control parlamentario "que limiten el uso excesivo" del programa de imprevistos y funciones no clasificadas.

En rueda de prensa, la parlamentaria del PSdeG ha acusado de "opacidad" y "falta de transparencia" a la Xunta, con base a lo que indica el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma, que el conselleiro maior de Contas entregó al presidente del Parlamento el pasado 20 de julio.

En concreto, Rodríguez Rumbo ha hecho referencia a la "práctica censurada por Contas y que se reitera año tras año" que implica que el presupuesto inicial, después, se modifica "según convenga", lo que supone "desvirtuarlo".

Al respecto, ha criticado un "uso excesivo" de este programa de imprevistos como "puente" para derivar partidas a otras iniciativas para las que "no se puso la cantidad suficiente".

Así, admitiendo que "normalmente debe haber alguna modificación", la socialista ha lamentado la "deficiencia" en la gestión presupuestaria que implica el uso de los imprevistos de forma "discrecional, según convenga".

"TRAMPA CONTABLE"

"La Xunta es una mala gestora partiendo de que es opaca para permitir que se haga una evaluación", ha recriminado. Esta forma de actuar, ha añadido a preguntas de los periodistas, "puede ser perfectamente una trampa contable".

Además, ha reprochado el "incumplimiento reiterado" de las recomendaciones de Contas y una "muestra evidente" de esto la ha visto en que ocho entidades instrumentales no rindieron cuentas en tiempo y 19 "no cumplen" pero "no pasa nada" puesto que la Xunta no dice "nada". Entre otras, ha citado a Turgalicia, Sotavento y la Fundación Galicia-Saúde.

Por último, ha recordado que el PSOE lleva tiempo solicitando que se utilice un plan general contable actualizado, y ha resuelto preguntándose por "el motivo" para esta "opacidad", que ha afirmado no entender, teniendo en cuenta la mayoría absoluta con la que cuenta el PPdeG en la Cámara autonómica.