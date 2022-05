BNG y PSdeG pugnarán por alzarse como "alternativa" al PP en el debate de investidura de Rueda

Pedro Puy destaca el relevo "ejemplar" que ha hecho el PPdeG al frente de la Xunta

Los grupos de la oposición --BNG y PSdeG-- se presentarán en el pleno de investidura, que elegirá como candidato a Alfonso Rueda como sexto presidente de la Xunta de la autonomía, como la "alternativa" para liderar el próximo gobierno gallego.

Después del 'sorpaso' que la formación liderada por Ana Pontón le dio al PSdeG en las pasadas elecciones gallegas, y tras el cambio de líder en el que ahora se sitúa como tercer grupo político en el hemiciclo, el cambio en las riendas de San Caetano abrirá un último periodo de dos años de legislatura en el que la pretensión de una y otra formación, según lo expresado este jueves tras la junta de portavoces, es ser la primera fuerza en la izquierda electoral.

Así, el representante socialista ha destacado que su "tarea" como "partido responsable y de gobierno que está llamado a liderar una alternativa cierta", tiene que ser "crítico y responsable". Es decir, "no vale con una mera descripción, también supone hacer propuestas alternativas", agregó.

Álvarez fue más allá y ha situado al PSOE "como partido que va a liderar la Xunta de Galicia en las próximas elecciones autonómicas" y que llevará propuestas razonables y ciertas".

"El eterno secundario, al que le llega una oportunidad después de un caso de corrupción que hizo saltar por los aires el PP en Madrid", ha manifestado la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, que ha apuntado que la formación nacionalista enfoca este debate como el inicio "de un cambio de ciclo, que ya comenzó no ahora, sino en las pasadas elecciones, cuando los gallegos situaron (a la formación nacionalista) como alternativa de gobierno".

"CAMBIO REAL"

"Y desde esa posición de responsabilidad, encaramos el debate de investidura", ha enfatizado Olalla Rodil, quien ha proclamado que "ahí fuera hay miles de personas que desean que se produzca un cambio real, que deje atrás esa Galicia en pequeño y de la que también es responsable Alfonso Rueda".

Olalla Rodil ha enfatizado que "tenemos una Galicia peor, en la que por primera vez hay lista de espera para que te atienda el médico". "Vemos un gobierno sin impulso, sin ideas, más de dos meses interino, centrado y preocupado en una sucesión y más preocupado en resolver los problemas internos del PP".

"Frente a eso, el BNG formulará propuestas de futuro, para una Galicia más justa, más fuerte, con más oportunidades, más feminista y moderna", ha proclamado, entre las que se sitúan un paquete de 700 millones de euros para "rescatar" a los sectores más afectados de la crisis y o los 200 millones para un plan de choque en atención primaria, como también avanzó la propia Pontón en días pasados.

VOTO NEGATIVO

Sobre la postura del voto, el portavoz del Grupo del PSdeG, Luis Álvarez, ratificó el "no" anunciado por el secretario xeral, Valentín González Formoso, el cual justificó porque, entre otras cuestiones, "le va a dar continuidad a 13 años" de gobierno de Feijóo.

También aclaró que, aunque se trata "de un proceso legal", Rueda "no fue el candidato" que se presentó a la Xunta en las pasadas elecciones por el PP, argumento que también ha utilizado el BNG en varias ocasiones y este mismo jueves.

A ellos, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, les ha recordado que en Galicia son los diputados los que eligen, de entre sus integrantes, al presidente y que, de hecho, cuestión distinta ocurre en el Congreso en que no es requisito tener acta --como le ocurrió a Pedro Sánchez en la moción de censura a Rajoy, que se presentó ya fuera de su escaño--.

Luis Álvarez puso el acento en que Rueda "es fruto de un pacto de baronías" y que Galicia "necesita un cambio de orientación. "Nosotros vamos a hacer un discurso crítico, evidentemente, porque no se puede negar la realidad existente, pero también propositivo, en el que desglosaremos una serie de medidas que se harán públicas ese día", ha apuntado, sin querer precisar más allá.

PRÓXIMO GOBIERNO

Sobre las píldoras que se conocen del próximo gobierno, Luis Álvarez ha observado que "están tratando de encajar ese sudoku provincial para esas cuotas de poder". "No creemos que sea la mejor forma de decidir los integrantes del Gobierno gallego, deberían ser llamados los más cualificados, pero parece que estamos ante una especie de juego de cartas, de dominó", ha apuntado, para añadir que el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, "parece que se hace querer pero no a cualquier precio".

"Estamos acostumbrados a que el PP no nombre a las mejores personas, sino que respondan a cuotas territoriales", ha concluido el portavoz socialista.

Por su parte, la viceportavoz del BNG ha dicho que lo que es preciso es un "cambio real". "Nos preocupan poco los nombres y las caras. Lo que nos preocupa es que vemos más de lo mismo y que no hay un cambio real y transformador, que eso es lo que ofrece desde ya el BNG", ha manifestado, por su parte, la dirigente nacionalista.

Y en contraposición a la etiqueta del "BNG del no", Rodil dice que "aquí el que vota sistematicamente no es el PP del no". "Lo que necesitan los gallegos es un gobierno del sí, que presente propuestas", ha enfatizado en alusión al BNG.

PEDRO PUY

Por su parte, el portavoz del PPdeG en la Cámara, Pedro Puy, ha destacado que el "papel central" del Parlamento, que volverá a vivir uno de los momentos culmen de la actividad, como es la investidura de un presidente, en este caso por la renuncia del actual jefe del Ejecutivo.

El dirigente popular destacó la "unidad" y el proceso "complejo pero ejemplar" que, según sus palabras, ha llevado a cabo el PP para realizar la sucesión en la Xunta y en el partido. Asimismo, se ha mostrado "sorprendido" por "los argumentos" de la oposición en cuando a la elección del presidente y se ha dirigido en concreto a la situación del presidente de la Diputación de A Coruña, que lo es tras una elección indirecta a través de los concejales de la provincia.

Puy subrayó la "estabilidad" de Galicia y la "legitimidad absoluta total", al tiempo que la naturalidad de que "un vicepresidente sustituye al presidente". "Las críticas caen por su propio peso", ha aseverado, tras expresar que "hasta hace gracia" la expresión de 'sudoku'.

También sacó a colación "la evolución del BNG" que "echó o de la que se marchó el 40 por ciento de su asamblea" y se giró hacia el PSdeG para advertir que "el perdedor acusó al ganador de un acuerdo" entre provincias "en contra de las bases". Frente a ello, erigió el proceso "ejemplar del PP".

"Es cierto que con mayor responsabilidad porque está en el gobierno", ha apuntado, antes de incidir en la "unidad y responsabilidad, sabiendo la importancia de este momento". "Hay pocas transiciones tan ejemplares como la del PP", ha enfatizado.