El PSdeG mantendrá a sus 'números uno' en la lista conjunta con el Frente Amplio para el Senado

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG mantendrá a sus 'número uno' en la candidatura con la que concurrirá de forma conjunta con el Frente Amplio y otras fuerzas por las cuatro circunscripciones gallegas al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

De este modo, el concejal compostelano Guimersino Guinarte encabezará la de A Coruña; el socialista lucense próximo a Pedro Sánchez César Mogo, la de Lugo; la concejala ourensana María Fernández Ojea, la de Ourense, y la socialista de Vigo Carmela Silva, la de Pontevedra.

El segundo puesto de cada una de ellas será para una persona del Frente Amplio, de forma que el voto progresista con el objetivo de que el voto progresista se concentre en una única opción en una cámara en la que, tal y como señalan los socialistas, el sistema electoral favorece a la candidatura más votada en cada provincia.

En la jornada de este sábado, el PSdeG ha puesto en valor que socialistas y Frente Amplio vayan a concurrir juntos a la Cámara alta, con una única papeleta bajo el nombre 'Senado de Progreso', en un acuerdo que califica de "histórico" y que se extiende a 47 circunscripciones y que incluye a las cuatro provincias gallegas.

Los partidos que firman los han presentado como un paso a la altura del momento político que vive el país, "frente a los recortes que PP y Vox proponen en pensiones, vivienda y derechos sociales", y con el objetivo de que arrebatarle al PP la mayoría absoluta con la que controló la Cámara alta durante toda la legislatura".

En Galicia, --que presenta listas aprobadas en Madrid por aclamación y en Galicia por aclamación en A Coruña, Lugo y Pontevedra y en Ourense por mayoría absoluta-- los socialista compartirán candidatura al Senado con el Frente Amplio, que reúne a Movemento Sumar Galicia, Esquerda Unida, Recortes Cero, al Partido Verde y varias agrupaciones.

Precisamente, en Ourense, el acuerdo alcanzado implicará que quede desplazado el que fuera senador socialista por Ourense en la última legislatura, Rafael Rodríguez Villarino, quien expresó su malestar por el hecho de ser ya relegado al número dos en la lista aprobada por el Comité Provincial del PSOE ourensano y pidió revisar las votaciones.

"FRENAR A LA ULTRADERECHA, POR ENCIMA DE CUALQUIER SIGLA"

Este sábado, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha explicado el pacto como la respuesta que exigía la situación política, en una jornada en la que el Comité Federal del PSOE dio en Fuenlabrada el visto bueno definitivo a las listas.

"El 29 de noviembre nos jugamos los derechos por los que luchamos durante años, y no podemos permitirnos ni un solo retroceso. Estamos en un momento histórico que requería una medida histórica", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que "frenar a la ultraderecha y a la derecha más ultra es una cuestión de democracia y de defensa de los derechos" y que "eso está por encima de cualquier sigla".

Además, los socialistas en valor han puesto en valor que cinco de las ocho candidaturas que presentarán a las Cortes Generales tendrán a una mujer a la cabeza, tres al Congreso y dos al senado, lo que supone un 62.5%.

En concreto, en el Congreso, Obdulia Taboadela abrirá la lista por A Coruña; Patricia Otero, la de Lugo; Carmen Rodríguez Dacosta, la de Ourense; y Abel Losada, la de Pontevedra.

El dato gallego, destaca el PSdeG, va por delante del del conjunto del partido toda vez que, según ha informado el PSOE tras el Comité Federal, por primera vez en la historia habrá más mujeres que hombres encabezando las listas socialistas al Congreso, un 52% en toda España. Una proporción que en Galicia llega al 75%, con tres de las cuatro listas.

Las candidaturas gallegas combinan la trayectoria de quien lleva años en las instituciones con la generación que llega ahora a primera línea. Para Besteiro, esta mezcla es la mejor carta de presentación del PSdeG para esta campaña.

"Llevamos a Madrid gente que sabe lo que cuesta defender Galicia en las instituciones y gente joven que tiene mucho que decir sobre el país en el que va a vivir. Esa es la propuesta que le hacemos a Galicia el 29 de noviembre", ha señalado el secretario xeral, que ha llamado a movilizar el voto progresista desde el primer día de una campaña que arrancará el próximo 13 de noviembre.

SUMAR GALICIA: "O FRENTE AMPLIO, O VOX"

Por su parte, tras el acuerdo, el secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha valorado positivamente los acuerdos alcanzados el viernes y ha hecho un llamamiento a concentrar el voto en el Frente Amplio en las próximas elecciones generales. "Ahora ya está todo claro en Galicia, o escaños para el Frente Amplio o para Vox, toca concentrar el voto en nosotros", ha afirmado.

López ha reivindicado la candidatura como "la papeleta por la vivienda y contra la extrema derecha" y ha defendido la necesidad de transformar la movilización progresista en representación parlamentaria. "Vamos a por todas. En el Frente Amplio en Galicia está toda la izquierda que suma. No ha quedado fuera nadie. Queremos una Galicia con voz y fuerza para impulsar políticas de vivienda, defender los servicios públicos y revalidar un gobierno progresista con más fuerza".

De igual modo, se ha felicitado por el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio para el Senado, un entendimiento que, a su juicio, expresa la "responsabilidad de las fuerzas progresistas para llegar a acuerdos y desbloquear un Senado en el que los dinosaurios del PP no hacen otra cosa más que bloquear, no trabajar y vivir vivir del cuento".

Además, ha hecho un agradecimiento al líder del PSdeG y al diputado Julio Torrado, por su "buena disposición, honestidad y generosidad".

Por último, ha destacado a los referentes políticos del Frente Amplio. "Tenemos un tridente mágico Ada Colau, Emilio Delgado y Verónica Barbero", ha señalado.