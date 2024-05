El PSdeG respalda "avanzar" y "romper" con la tauromaquia, al ser "violencia contra los animales"

Carmela Silva ironiza con Ayuso "cual emperatriz" o "mujer de otra época" en los actos del Dos de Mayo: "No hay nada ya que me sorprenda"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG respalda "avanzar" y "romper" con la tauromaquia, a la que ve como "violencia que se ejerce contra los animales", después de trascender este viernes la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura.

"El PSdeG es un partido avanzado, que avanza con la sociedad", ha dicho su presidenta, Carmela Silva, al ser preguntada en rueda de prensa sobre esta decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar). Posteriormente, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, anunciaba que crearía unos galardones propios.

Aunque no se ha referido específicamente a los premios suprimidos, Silva se ha alineado con los avances sociales y "con la gente joven", que "no admite la violencia" ni "el sufrimiento".

Por eso, ha respaldado "romper con cuestiones" que "formaban parte de, entre comillas, la cultura". "Que yo no le llamaría así", ha apostillado Silva.

De esta cuestión también se ha servido la dirigente socialista para cargar contra los actos del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, celebrado el jueves y dirigido por la presidenta de esta autonomía, Isabel Díaz Ayuso.

"En el PSdeG consideramos que ya no son admisibles cosas (la tauromaquia) que lo eran hasta ahora, pero bueno, después de ver ayer a la presidenta Ayuso subida a un palio cual emperatriz, mujer de otra época, no hay nada ya que me sorprenda", ha ironizado Carmela Silva.