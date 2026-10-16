El PSdeG tilda de "raquíticos" los Orzamentos y cifra la rebaja del IRPF en 5 euros al mes para una pareja con dos hijos

Archivo - La diputada socialista Patricia Iglesias. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) - La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha tildado de "raquíticos" los presupuestos gallegos que la Xunta ha elaborado para 2027 y ha ejemplificado con que, la "medida estrella", en relación a la rebaja del IRPF, supone "unos cinco euros al mes" de ahorro "para una pareja en la que los dos cobran 25.000 euros brutos al año".

"Esta es la realidad del anuncio propagandístico que han hecho (el presidente gallego, Alfonso) Rueda y (Miguel) Corgos", ha resumido, en una rueda de prensa convocada en la Cámara gallega, en la que se ha quejado de que la Xunta no haya remitido el proyecto a la Cámara, lo que interpreta como "un desprecio absoluto".

La parlamentaria socialista ha recordado que el IPC subió en septiembre un 5,5% interanual en Galicia, "seis décimas por encima de la media estatal", y ha lamentado que, "mientras encarecen los combustibles, la cesta de la compra y la vivienda, el Gobierno de Rueda "no haga absolutamente nada".

La socialista también ha tildado las nuevas rebajas de "regalos fiscales que acaban favoreciendo siempre a las rentas y a los patrimonios más altos", y ha afeado "cinismo" a un Ejecutivo autonómico que, apuesta por "bajar impuestos a los que más tienen, pero pide al Gobierno que financie más el Estado del bienestar y los servicios públicos".

Además de poner el foco en la deuda, ha resaltado que la rebaja del impuesto de actos jurídicos documentados que incluye el presupuesto "está pensada para que los propietarios puedan vender mejor y apuesta todo a la construcción y a la venta, cuando quien más problemas tiene para acceder a un hogar son la juventud y las familias con hijos a cargo y menos recursos".

El PSdeG, ha contrapuesto, "defiende otra receta, basada en el alquiler y en la movilización de las viviendas vacías a través de un banco público", y también exige "que la Xunta aplique los instrumentos que recoge la Ley estatal de vivienda", como la declaración de zonas tensionadas.

OTRAS CIFRAS DE PRESUPUESTOS

Frente a las cifras de los presupuestos, Iglesias ha puesto otras sobre la mesa.

"A la hora de la rueda de prensa había 36.773 inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. Esa cifra sí que nos preocupa mucho a los socialistas de Galicia. La otra es la de las listas de espera del Sergas, en las que, según los datos publicados por el propio servicio de salud, había 378.749 personas esperando al cierre de 2025", ha zanjado.