El PSOE provincial y el alcalde de Ourense agravan sus diferencias

Actualizado 26/12/2013 16:57:44 CET

La Ejecutiva provincial de los socialistas sostiene que el regidor "incumplió" sus directrices y advierte de que es "una falta grave"

OURENSE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva provincial del PSOE considera que el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha cometido una falta "grave" que podría acarrear consecuencias para la agrupación local al "incumplir" las directrices dadas el pasado día 20 en relación con la división interna del grupo socialista, lo que ha obligado a intervenir a la Ejecutiva autonómica para intentar frenar la crisis.

En concreto, la Ejecutiva provincial recuerda que el día 20, tras ausentarse en un pleno municipal los cinco ediles del PSOE, los 40 miembros de la dirección ourensana acordaron pedir al alcalde que restituyese a uno de los concejales díscolos, Antonio Rodríguez Penín, sus competencias, anuladas por decreto de Alcaldía.

También se le ordenó que aplazase la asamblea local prevista para última hora de la tarde de este jueves. Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que el regidor no ha restituido las competencias de Rodríguez Penín y han asegurado que tampoco tienen constancia de que haya sido "desconvocada" la reunión local.

En esta coyuntura, la dirección gallega se ha visto obligada a intervenir y está previsto que la secretaria de Organización, Pilar Cancela, participe en una reunión en Ourense este jueves a las 16,30 horas para evitar que las consecuencias de la división interna en Ourense vayan a más.

"Ante el incumplimiento de la resolución y el acuerdo tomado, el alcalde incurre en una falta grave y sus consecuencias deberán acordarse en la Ejecutiva nacional gallega y en la federal del PSOE, pero hay que intentar arreglarlo antes", ha explicado, en declaraciones a Europa press, la secretaria de la Ejecutiva provincial, María Quintas.

INTENTO DE ARREGLO

Quintas ha recordado que la crisis comenzó cuando cinco concejales "con lógica aplastante" se ausentaron de un pleno en una votación "porque si participaban podía haber derivaciones penales" en alusión a una votación por la compatibilidad pedida por un funcionario para impartir docencia en la Universidade de Vigo.

Cinco de los once ediles del PSOE se ausentaron "e informaron de ello al alcalde, a la secretaria provincial y a la autonómica", según Quintas, pues los cinco formaban parte del expediente abierto al funcionario, y los cinco se habían posicionado en ese expediente de acuerdo a la compatibilidad pedida.

Sin embargo, en la votación en el pleno de diciembre, cuatro votos de concejales del PSOE --por la ausencia del alcalde, recién recusado-- propiciaron que la compatibilidad quedase rechazada, con la abstención de toda la oposición.

"Después de eso se le retiraron las competencias a uno de ellos, Antonio Rodríguez Penín y nos preguntamos por qué a él y no a otros de los cinco díscolos, o por qué no a la edil imputada Marga Martín o a cualquier otro", ha remarcado.

En todo caso, según Quintas, el mero incumplimiento de la resolución de la Ejecutiva provincial, instando al alcalde a devolver las competencias y a aplazar la asamblea local "podría ser un incurrimiento en falta grave, cuyas consecuencias irían a la agrupación local, que por cierto tiene como secretaria a la directora general de Empleo del Ayuntamiento de Ourense, Carmen Rodríguez".

La reunión convocada para las 16,30 horas, según confirmaron a Europa Press tanto Pilar Cancela como varios convocados, será en un lugar que ninguno de ellos quiso concretar, aunque la primera convocatoria interna se hizo en la sede situada en el barrio de A Ponte.

Todos los consultados han indicado que esperan un arreglo tras la reunión de este jueves y según Susana Bayo, otra de las díscolas, el Gobierno municipal "seguirá trabajando por la ciudad".

REUNIÓN DE GOBIERNO

En la mañana de este mismo jueves se reunió, como hace habitualmente los jueves, el equipo de Gobierno local y ni Bayo, ni Rodríguez Penín ni María Devesa tenían prevista su asistencia.

"No nos pusimos de acuerdo para no asistir pero el hecho es que no fuimos ninguno de los cinco y tampoco a la reunión del grupo municipal prevista para después, pues ya lo anunciamos cuando pedimos la restitución de las competencias de Rodríguez Penín, después del decreto en el que el alcalde se las retiró hace una semana", detalló Bayo, edil díscola, miembro de la agrupación local del PSOE e invitada a la reunión con Pilar Cancela.