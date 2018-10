El PSOE de Vigo ve la comisión del Marisquiño como un "ataque" a la ciudad, fruto de un "pacto" de PP, BNG y En Marea

Publicado 12/09/2018 16:36:41 CET

VIGO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha calificado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el accidente de O Marisquiño como "un nuevo ataque" a la ciudad "lanzado" por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha acusado a PP, BNG y En Marea de tener "un pacto" para no investigarse entre ellos, en cuestiones como el "sobreprecio" de un concierto en A Coruña o la relación de Feijóo "con el narcotráfico".

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, el concejal socialista Santos Héctor Rodríguez, quien ha subrayado que la abstención del PP en la Cámara autonómica (permitiendo así crear esa comisión de investigación) pone "en evidencia que Feijóo lanza de nuevo un ataque a la ciudad de Vigo". "Es una comisión que no es necesaria porque (el accidente) ya está siendo investigado por una jueza", ha constatado.

El concejal del PSOE ha añadido que, en ese "ataque", Feijóo cuenta con "dos acólitos", que son En Marea y BNG. Según ha añadido, tanto unos como otros tienen "un acuerdo tácito" con el líder del PP gallego.

Así, ha denunciado, "Feijóo no investiga el sobreprecio del contrato del concierto de The Pretenders en A Coruña y, a cambio, BNG y las 'mareas' no quieren investigar el más que evidente vínculo de Feijóo con el narcotráfico".