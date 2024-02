Rajoy llama a su electorado a "no perder ni un voto" para evitar que Galicia sea gobernada por "un Frankenstein"

El presidente de honor del PPdeG carga contra el programa del BNG y acusa a Yolanda Díaz de "destruir" a IU, En Marea y Podemos LUGO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, ha pedido este jueves en Alfoz (Lugo) a los simpatizantes de su partido que "no se pierda ni un solo voto" en las elecciones autonómicas del domingo para evitar que Galicia sea gobernada por "un Frankenstein" como el que gobierna en Madrid y en el que está presente, ha dicho en tono irónico, "lo mejor de cada casa".

Las declaraciones del ex presidente del Gobierno han tenido lugar en el marco de una multitudinaria comida-mitin celebrada en la finca Galea del municipio de Alfoz, en la comarca de A Mariña central, en la que ha estado acompañado por la secretaria xeral del partido, Paula Prado, y la cabeza de lista del PP por la provincia de Lugo, Elena Candia.

Tras realizar un repaso a los resultados de las últimas elecciones municipales y generales --y subrayar que el PP perdió la Diputación de Lugo "por 300 votos" y se quedó "a cuatro escaños" de lograr la mayoría absoluta para Feijóo--, Rajoy ha hecho un llamamiento a la "militancia comprometida" del PP, que está siempre "a las duras y a las maduras", a acudir el domingo a las urnas.

"Todos los votos son imprescindibles. Si ganamos, Galicia seguirá teniendo un gran presidente, sensato, tranquilo y con experiencia sobrada, y un Gobierno estable, fuerte y unido", ha proclamado Mariano Rajoy en referencia a la candidatura de Alfonso Rueda, para acto seguido agregar que el PP es "la única referencia de sensatez" que queda en España. "Si no perdemos ni un voto y no nos confiamos, Galicia tendrá garantía de tranquilidad, estabilidad y sosiego", ha insistido.

De no conquistar la mayoría absoluta en los comicios autonómicos, ha alertado el ex presidente del Gobierno, Galicia vivirá los próximos cuatro años dirigido por "un Frankenstein", ha reiterado, que la comunidad autónoma "no merece": "No somos tan mala gente. Galicia no merece un Frankenstein como el que hay en España. La cuestión es fácil. El PP o el Frankenstein", ha indicado.

CRÍTICAS A YOLANDA DÍAZ Y BNG

Para ilustrar los peligros de un hipotético gobierno de coalición en Galicia tras los comicios del 18F, Mariano Rajoy ha cargado contra la trayectoria de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a la que ha acusado de "destruir" a todos los grupos políticos de los que ha formado parte. "Logró destrozar el Partido Comunista, se pasó a IU, perseveró y también logró destrozar a IU. Luego vino por aquí y montó En Marea. Y luego se fue a Podemos, pero como no descansa nunca, también logró cargarse a Podemos. ¿Qué le queda ahora por cargarse?", se ha preguntado en voz alta el presidente de honor del PPdeG.

Tras compartir su visión sobre la trayectoria de Díaz, ha sido el turno del BNG, partido al que Rajoy ha acusado de pretender echar "a la Policía Nacional y a la Guardia Civil" de Galicia, de tratar de conseguir que el "Tribunal Constitucional no pueda actuar" en la comunidad y de pretender "liquidar las provincias".

"Pontón se presenta al electorado como si fuera Teresa de Calcuta pero va en una lista con ERC y Bildu, que es directa y llanamente la ETA", ha proseguido Mariano Rajoy.

Antes de concluir su intervención solicitando nuevamente al electorado del PP el voto para Rueda, el ex presidente del Gobierno ha llamado a los votantes a tratar de impedir con sus sufragios que se replique en Galicia un gobierno "inestable, conflictivo y peleado" como el que, en su opinión, gobierna hoy en España. "Hay que evitar un gobierno como el gobierno del disparate, el gobierno del sí es sí donde los violadores ven rebajadas sus penas y el gobierno que da impunidad a quienes pasan por encima de la constitución", ha finalizado.

"QUE NADIE SE CONFÍE"

Antes de la aclamada intervención de Mariano Rajoy en la Finca Galea del municipio de Alfoz, ha tomado la palabra Elena Candia, número uno de la candidatura popular por la provincia de Lugo, que ha hecho un llamamiento al electorado del PP a "seguir votando de manera inteligente" y apostar por "las fiabilidades y las certezas".

"Que nadie se confíe, que nadie se quede sin votar y que nadie piense que ya es suficiente", ha proclamado Candia, antes de invitar a los votantes indecisos a "leer el programa del BNG" para darse cuenta de los "peligros" que entraña y "explicárselo a la gente".

En una línea muy similar se ha manifestado, en el mitin celebrado a apenas tres días de las elecciones gallegas, la secretaria xeral del partido, Paula Prado, que ha acusado al BNG de desear "la independencia de Galicia". "La izquierda ya entregó todo el poder a una sola candidata, una candidata que quiere la independencia. Yo no sé cuánta gente quiere en Galicia la independencia más a allá de cuatro radicales del BNG", ha reflexionado.

Para finalizar, Prado ha llamado también la atención sobre el programa electoral del BNG, que contempla, ha dicho, una "subida de los impuestos" mediante la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones. "No podemos consentir las cosas que el BNG esconde en su programa. Toca pedir el voto y movilizar a todos nuestros votantes para seguir gobernando Galicia con sentidiño", ha concluido.