Ribera asegura que España va "como un foguete" y reivindica que el PSOE "está de remontada total": "Vamos a ganar"

VIGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que España va "como un foguete" y ha reivindicado que los socialistas están "de remontada total" en estos últimos días de campaña electoral: "Vamos a ganar".

Así lo ha señalado en un mitin llevado a cabo este martes en la sede de Afundación de Vigo, donde ha sacado pecho de los últimos datos de cotizantes a la Seguridad Social conocidos esta mañana, marcando récord con más de 21,3 millones de afiliados. "Así va la economía y así va España. Y así vamos a ir cuando el domingo ganemos las elecciones", ha subrayado.

"Mucho cuidado con confundirse, con pensar que no pasa nada. Claro que estamos de remontada. Arrasar, no sé, pero ganar, vamos a ganar seguro", ha añadido Teresa Ribera ante unas 200 personas que han acudido al acto en la ciudad olívica.

Ella ha puesto el foco en la necesidad de entender que la economía y la ecología "van juntas", para permitir que sectores como el de las mariscadoras "puedan seguir trabajando", pensando "en las distintas generaciones y en las mujeres".

Ribera ha destacado la importancia de los fondos europeos y ha asegurado que los socialistas "tienen la mejor candidatura" para seguir creando Europa.

Además, ha mandado una advertencia a los ciudadanos, diciendo que en la actualidad se están viendo comportamientos "que parecía que jamás se volverían a ver o a oír", apuntando hacia la actitud de partidos de ultraderecha y también de la derecha que "los normalizan" porque "no saben defender la democracia".

"Si suman, pactan y si pactan se dejan arrastrar por la ultraderecha", ha alertado Ribera, indicando que el programa del PP para Europa "no tiene nada". "No hay programa, ni principios, ni vergüenza", ha añadido, lamentando "los insultos, el fango y las mentiras" del PP.

"Queremos una economía que funcione, queremos justicia social y servicios públicos, derechos para todos; no negocios de unos pocos. Nuestros derechso no son sus negocios", ha sentenciado.

"ARRASAR"

El encargado de abrir el acto fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha reivindicado que Teresa Ribera va a "arrasar" en las próximas elecciones europeas en la ciudad, así como en España. Él ha subrayado la importancia de la Unión Europea para la ciudad, ya que gracias a fondos europeos se construyeron infraestructuras como las rampas mecánicas de la Gran Vía o el ascensor Halo.

También el Pazo de A Raposeira, las zonas de bajas emisiones o la Vía Verde fueron otras de las obras que han contado con ayudas de Bruselas. "Esa es nuestra Europa", ha reivindicado, asegurando que ahora hay un "modelo distinto" de Bruselas, que invierte para superar las crisis económicas no como se hizo, según Caballero, en la anterior recesión.

"Teresa es nuestra mejor representante", ha añadido Caballero, insistiendo también en las ayudas que el Ministerio que dirige Ribera ha entregado a la ciudad, poniendo el foco en los 72 millones de euros para que Stellantis tenga la demandada muy alta tensión eléctrica o la reforma de la Avenida de Samil.

En su breve discurso, en un evento que duró unos 45 minutos, Caballero también ha pedido un comisario de Pesca para que apoye al sector gallego y el AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo.

Tras él, la senadora y presidenta del PSdeG, Carmela Silva, ha tomado la palabra, pidiendo "más Europa" y ha mostrado su orgulloso de que Teresa Ribera represente a España, porque es "la mujer más poderosa" del Continente, porque cuando va a Bruselas "consigue cosas que parecían imposibles, porque es capaz de conseguir lo imposible".

"Teresa además de ser socialista es europeista. Es una mujer que cree que hay que seguir avanzando, creando empresas, con crecimiento económico, pero respetando el medioambiente que es nuestra vida. Por eso es una mujer respetada. Por eso estoy feliz de que seas nuestras candidata. Nadie tienen una candidata como tú", le ha dicho directamente a la ministra.

Carmela Silva ha explicado que el 9 de junio España "se juega mucho", destacando la importancia de formar parte de la Unión Europea "que apuesta por que la gente tenga más calidad de vida".

"Nos jugamos qué Europa queremos: una que siga avanzando y tenga a la gente en el centro y que crea en la igualdad y que las personas tienen derechos. Queremos esa Europa y esa la garantiza el PSOE", ha sentenciado, pidiendo el voto para los socialistas.

"ELECCIONES CRUCIALES"

Por su parte, el eurodiputado gallego y candidato socialista Nicolás González Casares ha dicho que Vigo es el motor industrial de Galicia, por lo que Europa también tiene que empujar por la ciudad. "Galicia también se hace desde Vigo y desde Europa", ha destacado.

"Estas son unas elecciones cruciales. Nos jugamos avanzar en el modelo social europeo, de paz y democracia en el que siempre creímos los socialistas. Por otro lado, tenemos el modelo del retroceso, de los hombres de negro que se pasean con la mano en alto por el centro de Roma queriendo influir en nuestros derechos", ha apostillado, asegurando que los socialistas "los van a parar". "Vamos a decirle a la derecha y a la ultraderecha, que ya son lo mismo, que no queremos ir por ese camino", ha añadido.

El encargado de cerrar el acto, del cual Ribera se tuvo que ausentar antes de finalizar, fue el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha puesto en valor los avances que ha supuesto la entrada de España en la Unión Europea, destacando la importancia de los fondos europeos para sectores como la agricultura o la pesca gallega.

"El modelo socialista, que es un modelo de éxito, de crecimiento, que es capaz de dar más servicios públicos, es un modelo que la gente no puede conocer, porque si lo conoce se suma y eso es lo que la derecha no quiere y por eso nos insultan. No es algo personal, son negocios de la derecha", ha insistido Besteiro durante su intervención.

Para él, el PSOE es el único partido que tiene la fuerza para detener a la derecha y a la ultraderecha en Europa. "Si entra la ultraderecha en Europa, también entra en Galicia, porque más de un 70% de las cosas que nos afectan salen de la Unión Europea", ha dicho.